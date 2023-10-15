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Гран-при России

Сегодня, 16:47

Мишин — о победе Семененко на этапе Гран-при России в Уфе: «Надо дорабатывать детали»

Мишин прокомментировал победу Семененко на этапе Гран-при России в Уфе
Артем Бухаев
Корреспондент
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал «СЭ» победу Евгения Семененко в мужском одиночном катании на этапе Гран-при России в Уфе.

«Как стартовый турнир — что он для нас показал? Во-первых, задумки наших программ были оценены высоко. Во-вторых, исполнение программ удовлетворительное. Но для того, чтобы представить программы так, как они были задуманы, надо дорабатывать детали», — сказал Мишин «СЭ».

По итогам двух программ Семененко получил 289,37 баллов, что позволило ему стать первым. Второе место занял Роман Савосин (277,66), а замкнул тройку лидеров Андрей Мозалев (259,47). На четвертом и пятом местах расположились Макар Игнатов и Глеб Лутфуллин соответственно.

Следующий этап Гран-при России пройдет с 20 по 23 октября в Омске.

Алексей Мишин (фигурное катание)
Евгений Семененко
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