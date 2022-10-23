Алиев выиграл первый этап «Гран-при России»

Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл первый этап серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы».

За произвольную программу Алиев получил 182,80 балла. По сумме двух выступлений он набрал 273,63 балла.

Второе место занял Глеб Лутфуллин, набрав 258,20 балла. Третьим стал Александр Самарин, у него — 257,43 балла.

Гран-при России. Этап в Москве

Мужчины. Произвольная программа

1. Дмитрий Алиев — 182,80

2. Глеб Лутфуллин — 171,92

3. Александр Самарин — 166,98

4. Даниил Самсонов — 142,97

5. Михаил Коляда — 141,95

6. Иван Попов — 115,59

7. Степан Тартыгин — 112,79

8. Евгений Зенкин — 112,66

9. Кирилл Кельманов — 106,59

10. Иван Соболев — 105,51

Итог

1. Дмитрий Алиев — 273,63

2. Глеб Лутфуллин — 258,20

3. Александр Самарин — 257,43

4. Михаил Коляда — 237,22

5. Даниил Самсонов — 222,35

6. Иван Попов — 195,15

7. Степан Тартыгин — 166,30

8. Евгений Зенкин — 163,75

9. Кирилл Кельманов — 161,16

10. Иван Соболев — 160,09