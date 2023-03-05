Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, почему так эмоционально отреагировали на победу в финале «Гран-при России».

— Это не просто победа и завоеванная золотая медаль. Это победа силы воли над вероятностью. Если бы неделю назад нам сказали, что мы выиграем, мы бы не поверили. Мы подходили в разодранном состоянии без физической формы, без стабильных качественных элементов. Но мы не теряли ни надежды, ни присутствия духа на этом последнем рывке. На последних 100 метрах этого марафона мы собрали не физическую форму, а силу воли. Это единственная причина, по которой мы сегодня победили.

Что символизировали слезы? Я уже объяснил это, комментируя наше выступления. Тяжело побеждать, когда ты объективно понимаешь, что ты физически к этому не готов. Легко кататься, когда все отлично, когда понимаешь, что тело подготовлено. Когда отдаешь отчет, что после четвертого элемента есть силы. А когда спортсмен идет через преодоление — посмотрите, с каким контентом мы заканчиваем сезон.

Сегодня благодаря этому каскаду мы победили, — сказала пара после выступления.

Бойкова и Козловский заняли первое место в финале «Гран-при России» в соревнованиях пар. По итогам двух программ они набрали 239,74 очка.