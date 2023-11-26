Бойкова и Козловский выиграли шестой этап «Гран-при России» в парном катании

Сегодня, 18:20
Спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями шестого этапа «Гран-при России» в Москве.
Фигуристы набрали 154,58 балла за произвольную программу. По сумме двух прокатов они получили 235,78 очка.
На второй позиции расположились Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — 220,32 балла. Третье место у Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова (212,58). Алена Косторная и Георгий Куница, которые проводят дебютный сезон в парном катании, стали пятыми (199,89).
Финал российской серии «Гран-при» пройдет с 14 по 18 февраля в рамках «Спартакиады сильнейших».
Гран-при России. 6-й этап, Москва
Пары. Произвольная программа
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 154,58
2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 143,92
3. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 138,64
4. Алена Косторная — Георгий Куница — 132,15
5. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 129,82
6. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 129,29
7. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 125,83
8. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 100,16
Итог
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 235,78
2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 220,32
3. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 212,58
4. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 206,33
5. Алена Косторная — Георгий Куница — 199,89
6. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 197,79
7. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 196,25
8. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 165,55