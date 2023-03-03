Чикмарева и Янченков победили в парном катании в финале «Гран-при России» среди юниоров

Сегодня, 18:08
Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков стали победителями в парном катании в финале «Гран-при России» среди юниоров.
По итогам двух программ пара набрала 213,75 балла. Вторыми стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (189,98). На третье строчке — Анастасия Чернышова и Владислав Антонышев (188,73).
Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Санкт-Петербург
Пары, КМС
Итоговое положение
1. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 213,75
2. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 189,98
3. Анастасия Чернышова — Владислав Антонышев — 188,73
4. Анна Москалева — Максим Ложкин — 179,18
5. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 175,40
6. Елизавета Романова — Валерий Назаров — 174,29
7. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 160,78
8. Анастасия Егорова — Родион Маринский — 135,58
Произвольная программа
1. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 139,02
2. Анастасия Чернышова — Владислав Антонышев — 123,15
3. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 119,77
4. Анна Москалева — Максим Ложкин — 116,63
5. Елизавета Романова — Валерий Назаров — 110,24
6. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 110,14
7. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 102,20
8. Анастасия Егорова — Родион Маринский — 79,02