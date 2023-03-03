Чикмарева и Янченков победили в парном катании в финале «Гран-при России» среди юниоров

Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков стали победителями в парном катании в финале «Гран-при России» среди юниоров.

По итогам двух программ пара набрала 213,75 балла. Вторыми стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (189,98). На третье строчке — Анастасия Чернышова и Владислав Антонышев (188,73).

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Пары, КМС

Итоговое положение

1. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 213,75

2. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 189,98

3. Анастасия Чернышова — Владислав Антонышев — 188,73

4. Анна Москалева — Максим Ложкин — 179,18

5. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 175,40

6. Елизавета Романова — Валерий Назаров — 174,29

7. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 160,78

8. Анастасия Егорова — Родион Маринский — 135,58

Произвольная программа

1. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 139,02

2. Анастасия Чернышова — Владислав Антонышев — 123,15

3. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 119,77

4. Анна Москалева — Максим Ложкин — 116,63

5. Елизавета Романова — Валерий Назаров — 110,24

6. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 110,14

7. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 102,20

8. Анастасия Егорова — Родион Маринский — 79,02