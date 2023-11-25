Сегодня, 15:18
Российский фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал свое выступление в короткой программе на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.
— Ты идешь третьим после короткой программы. Почему не получилось так откататься?
— Причины есть. После болезни не успел восстановиться. Кататься стало тяжелее. Дышать даже сейчас невозможно. Я доволен. Я поборолся. После проката кашель было не остановить.
— Что делать завтра?
— Выживать. Жить, бороться. Моя задача — отобраться на чемпионат России. С этой целью я сюда приехал. Большее и не планирую, — сказал Дикиджи.
Фигурист набрал за прокат 94,48 балла и занял промежуточное третье место.