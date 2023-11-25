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Гран-при России

Сегодня, 15:18

Дикиджи — о своем состоянии: «После болезни не успел восстановиться, кататься стало тяжелее»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал свое выступление в короткой программе на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

— Ты идешь третьим после короткой программы. Почему не получилось так откататься?

— Причины есть. После болезни не успел восстановиться. Кататься стало тяжелее. Дышать даже сейчас невозможно. Я доволен. Я поборолся. После проката кашель было не остановить.

— Что делать завтра?

— Выживать. Жить, бороться. Моя задача — отобраться на чемпионат России. С этой целью я сюда приехал. Большее и не планирую, — сказал Дикиджи.

Фигурист набрал за прокат 94,48 балла и занял промежуточное третье место.

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
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