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Гран-при России

Сегодня, 17:40

Валиева — о маме: «Она меня доставала из всех ям»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Камила Валиева рассказала об отношениях с тренером Этери Тутберидзе.

«Мы уже столько времени с Этери Георгиевной, что уже более тепло начинаешь относиться. Как и в семье бывает что-то непонятное. Но все равно большое ей спасибо. Она как вторая мама. Пользуясь случаем, хочу поздравить свою маму, Алсу, с Днем матери. Без моей мамы не было бы всего того, что я сейчас имею. Она меня доставала из всех ям, в которые я попадала», — сказала Валиева.

26 ноября отмечается международный День матери.

Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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