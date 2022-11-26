6-й этап «Гран-при России»: прямая трансляция произвольной программы женщин

В субботу, 26 ноября, на 6-м этапе «Гран-при» России в Перми женщины представят короткие программы. На лед выйдут чемпионка мира и юниоров Александра Трусова, Софья Муравьева и другие.

Порядок выступлений:

Первая разминка

1. Ксения Синицына

2. Екатерина Скулкина

3. Вероника Малышева

4. Екатерина Анисимова

5. Виктория Федянина

Вторая разминка

6. Анна Фролова

7. Ксения Говорова

8. Алина Горбачева

9. Виктория Нестерова

10. Софья Муравьева

11. Елизавета Туктамышева

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.