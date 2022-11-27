Гончаренко назвала катание Туктамышевой на этапе Гран-при философским

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась мнением о катании в произвольной программе фигуристки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при России в Перми.

«Лиза молодец, она в этом сезоне прямо расцвела. Тут двояко — кто должен победить, вопрос риторический. Хочется отметить, что Лиза в очень хорошей форме вошла в этот сезон сама для себя, ее давно мы знаем, у нее очень удачные программы, плюс имя Лизы, рейтинг, поэтому все вместе сыграло. Когда каталась Соня, надо отдать должное, она последняя каталась, было большое напряжение — девчонки реально боролись за золото, хотели быть первыми, Лиза каталась спокойно, я бы сказала философски, очень грамотно распределяла силы, а Соня вся сосредоточена была, шла к своей цели», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Он также заявила, что рассчитывала на победу Муравьевой. По ее словам, у Софьи был чистый по элементам каскады.

«Я быстренько так прикинула — наверное, Соня будет первой, так сложилось, там же сотые буквально, так что Лиза стала первой, для меня девочки были на равных. Этапы Гран-при — это отбор в финал, самое главное впереди, здесь важно вот так хорошо выступить, выдержать борьбу, как в данном случае получилось у Сони», — добавила Гончаренко.

Туктамышева показала лучший результат по итогам произвольной программы (161,20 балла) и набрала 239,94 балла по сумме двух прокатов. Второе место заняла Софья Муравьева, которая лидировала после короткой программы. Она уступила Туктамышевой 0,79 балла по сумме двух программ. На третьей строчке — Алина Горбачева (210,86).