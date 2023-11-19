Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду на этапе «Гран-при России» в Самаре

Сегодня, 18:07
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли первое место в танцах на льду на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре. В сумме пара набрала 208,99 балла.
Второе место заняли Ирина Хавронина и Девид Нарижный, в активе которых за два проката 201,16 балла. Третьи — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (190,39).
Фигурное катание. Гран-при России
5-й этап. Самара
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 208,99
2. Ирина Хавронина — Девид Нарижный — 201,16
3. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — 190,39