Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду на этапе «Гран-при России» в Самаре

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли первое место в танцах на льду на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре. В сумме пара набрала 208,99 балла.

Второе место заняли Ирина Хавронина и Девид Нарижный, в активе которых за два проката 201,16 балла. Третьи — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (190,39).

Фигурное катание. Гран-при России

5-й этап. Самара

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 208,99

2. Ирина Хавронина — Девид Нарижный — 201,16

3. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — 190,39