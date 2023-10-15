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Гран-при России

Сегодня, 17:54

Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду на первом этапе «Гран-при России» в Уфе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин одержали победу в танцах на льду на первом этапе «Гран-при России».

За произвольный танец спортсмены получили 123,05 балла и заняли первое место в общем зачете с результатом 206,75 балла по сумме двух прокатов.

Второе место на этапе в Уфе заняли Ирина Хавронина и Девид Нарижный (196,68 балла по сумме двух выступлений), на третьей строчке — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (186,78).

Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 21 по 22 октября в Омске.

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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