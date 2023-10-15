Судьи нарушили правила при выставлении оценок ученице Тутберидзе

Некоторые оценки победительницы первого этапа Гран-при России в Уфе Аделии Петросян не соответствуют рекомендациям ISU, установил «СЭ».

Так, судья Святослав Бабенко поставил за секвенцию четверной тулуп + двойной аксель «+3», хотя Петросян допустила грубую ошибку степ-аут, которая требует от судей снижать оценку. Как правило, она должна быть отрицательной.

Прямо нарушила правила судья Татьяна Рашевская, которая поставила за компоненты оценки 9 и 9,25, хотя коммюнике ISU прямо требует от судей ставить в случае двух падений не больше 8,75.

Оценка Петросян изменилась бы незначительно, она осталась бы на первом месте. Занявшая второе место Анна Фролова уступила Петросян 24 балла.