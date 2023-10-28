Агаева — о лидерстве в Красноярске: «Очень неожиданно. Приятно удивлена результатом»

Российская фигуристка Мария Агаева прокомментировала свое выступление в короткой программе на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске. Агаева набрала 70,91 балла за прокат и занимает промежуточное первое место.

«Прокатом довольна — это мой личный рекорд. Очень неожиданно, честно говоря, приятно удивлена результатом. Тем не менее еще есть над чем работать. Чувствовала себя увереннее чем в Омске. Там было гораздо больше публики. Много народу, большой каток, но и здесь хорошо», — сказала Агаева.

Фаворитом соревнований считалась Майя Хромых, однако ученица Этери Тутберидзе сорвала каскад и занимает промежуточное восьмое место.