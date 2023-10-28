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Гран-при России

Сегодня, 15:13

Агаева — о лидерстве в Красноярске: «Очень неожиданно. Приятно удивлена результатом»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Мария Агаева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Мария Агаева прокомментировала свое выступление в короткой программе на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске. Агаева набрала 70,91 балла за прокат и занимает промежуточное первое место.

«Прокатом довольна — это мой личный рекорд. Очень неожиданно, честно говоря, приятно удивлена результатом. Тем не менее еще есть над чем работать. Чувствовала себя увереннее чем в Омске. Там было гораздо больше публики. Много народу, большой каток, но и здесь хорошо», — сказала Агаева.

Фаворитом соревнований считалась Майя Хромых, однако ученица Этери Тутберидзе сорвала каскад и занимает промежуточное восьмое место.

Фигурное катание
Мария Агаева
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