Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

26 ноября, 16:53

Мухортова/Евгеньев рассказали, что не тренировались неделю перед этапом в Перми из-за высокой температуры партнерши

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Telegram Дзен

Российские фигуристы Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев поделились впечатлениями после проката короткой программы на этапе «Гран-при» в Перми и расссказали о том, что не тренировались несколько дней из-за температуры у партнерши:

Евгеньев: Публика на высоте, нам всегда очень нравится выступать на подобного рода мероприятиях. По сравнению с юниорскими соревнованиями, где мы участвовали, разница колоссальная. Очень приятно, как после каждого элемента, на разминке, еще даже когда не начался прокат, тебе аплодируют. Это очень приободряет.

— А что насчет самого проката?

Мухортова: Пока смутно понимаю, что он произошел. Я прихожу в себя, видела чуть-чуть замедленные повторы, видела, Дима рядом со мной катался (смеется).

Евгеньев: Чисто символически.

Мухортова: Рабочий прокат, учитывая некоторые обстоятельства, которые сложились. Такие помарки простительны сегодня.

— Что за обстоятельства?

Евгеньев: Последняя неделя выдалась очень тяжелой. Настя тренируется буквально три полноценных дня после сильной температуры. Она на морально-волевых сегодня пахала.

Мухортова: На Димину долю выпало непростое испытание совладать с партнершей после почти недельного отсутствия.

Евгеньев: Для такого состояния достойное выступление. Конечно, не обошлось без косяков, мы сами не очень довольны. Но даем себе поблажку, учитывая состояние.
Мухортова: Не поблажку, скорее, относимся к этому с пониманием.

Фигурное катание
0
Читайте также
Месси вытащил команду из пропасти. Но для фаворита игра Аргентины ужасна
Медведева смачно отметила день рождения. Роскошные наряды, звезды и танцы!
В МО РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
Шольц рассказал об использовании Путиным немецкого языка во время переговоров
Что происходит с экономикой России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мишина/Галлямов — об ошибках в Перми: «Была микротравма. Прыгать получается, вращения не лучшим образом»

У Туктамышевой порвались колготки в короткой программе на этапе «Гран-при» в Перми