Гуменник — о работе с Тутберидзе и Глейхенгаузом: «Все было профессионально сделано»

Российский фигурист Петр Гуменник после произвольной программы на этапе российской серии «Гран-при» в Красноярске рассказал об опыте работы с Даниилом Глейхенгаузом и Этери Тутберидзе.

Хореограф «Хрустального» Глейхенгауз работал с Гуменником над произвольной программой этого сезона под музыку из фильма «Портрет Дориана Грея».

«С Глейхенгаузом, когда в первый раз еще списались, я попросил у него яркий и сильный образ, чтобы легко показывать все эмоции и передать их зрителю. При этом и хотелось, чтобы это не была такая музыка, которая и так уже у всех была. Идея с портретом Дориана Грея мне сразу понравилась, и я без раздумий пошел смотреть фильм, потом начали ставить.

Мы первый раз вместе работали, но мне понравилось, все было профессионально сделано. Этери Георгиевна тоже работала с нами. В принципе, все поставили с первой попытки в мои ноги. Где-то порой и было неудобно, потом что-то меняли. Но в целом все нормально. Вообще порой важно вовремя отключить голову, убрать эмоции», — сказал Гуменник.

По итогам соревнований в Красноярске Гуменник занял третье место, набрав 242,77 балла. Победителем стал Дмитрий Алиев (260,07 балла).