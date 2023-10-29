Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 11:25

Гуменник — о работе с Тутберидзе и Глейхенгаузом: «Все было профессионально сделано»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российский фигурист Петр Гуменник после произвольной программы на этапе российской серии «Гран-при» в Красноярске рассказал об опыте работы с Даниилом Глейхенгаузом и Этери Тутберидзе.

Хореограф «Хрустального» Глейхенгауз работал с Гуменником над произвольной программой этого сезона под музыку из фильма «Портрет Дориана Грея».

«С Глейхенгаузом, когда в первый раз еще списались, я попросил у него яркий и сильный образ, чтобы легко показывать все эмоции и передать их зрителю. При этом и хотелось, чтобы это не была такая музыка, которая и так уже у всех была. Идея с портретом Дориана Грея мне сразу понравилась, и я без раздумий пошел смотреть фильм, потом начали ставить.

Мы первый раз вместе работали, но мне понравилось, все было профессионально сделано. Этери Георгиевна тоже работала с нами. В принципе, все поставили с первой попытки в мои ноги. Где-то порой и было неудобно, потом что-то меняли. Но в целом все нормально. Вообще порой важно вовремя отключить голову, убрать эмоции», — сказал Гуменник.

По итогам соревнований в Красноярске Гуменник занял третье место, набрав 242,77 балла. Победителем стал Дмитрий Алиев (260,07 балла).

Фигурное катание
Даниил Глейхенгауз
Петр Гуменник
Этери Тутберидзе
0
Читайте также
Глава МО Чехии призвала к выходу страны из ООН из-за резолюции по Израилю
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Коллеги назвали смерть актера Мэттью Перри потерей для всего мира
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петр Гуменник: видео произвольной программы на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске

Алиев — об акклиматизации: «Меня накрыло на второй день, но я люблю бороться с таким состоянием»