Победители в танцах на льду в Красноярске признались, что ориентировались на американский дуэт при постановке своей программы

Победители юниорских соревнований в рамках третьего этапа серии «Гран-при России» в Красноярске российские танцоры Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов подвели итоги этого старта для своего дуэта.

«К сожалению, в последнее время соревновательная практика у нас была только в Новогорске, так что мы успели как следует соскучиться по соревнованиям. Сегодня нам предоставилась такая честь, как выступать перед зрителями. Не совсем смогли продемонстрировать то, что хотели, но это значит, что есть задел на будущее. Я совершил чудовищное недоразумение на твиззлах в ритм-танце. Такого больше не повторится.

Мы изначально метили на «Призрак оперы», но хотелось показать известную оперу так, чтобы была уникальность, и она в нашей интерпретации. Спасибо тренерам за хорошую программу, катать ее одно удовольствие. Любимая песня из оперы — Open up your mind. Что нас мотивирует? Желание кататься прежде всего. Мы любим это дело«, — сказал Илья.

«Рада, что в произвольном все получилось. Мы смотрели программу под «Призрак оперы» у Мерил Дэвис и Чарли Уайта. Это было потрясающе, на себя что-то безусловно перенесли. Это наш последний сезон по юниорам, но не думаем пока, что будет дальше. Соревнуемся прежде всего сами с собой», — сказала Екатерина.

Соревнования среди юниоров начались в Красноярске в среду и завершатся в пятницу. Турнир среди взрослых пройдет в эти выходные — 28 и 29 октября.