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Гран-при России

Сегодня, 18:54

Роман Савосин: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Уфе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Роман Савосин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Появилось видео произвольной программы фигуриста Романа Савосина на первом этапе «Гран-при России» в Уфе.

Спортсмен выступил под музыку из песен Адриано Челентано, упал с четверного сальхова и получил 176,77 балла.

Из-за этого Савосин, лидировавший после короткой программы, опустился на второе место в общем зачете с результатом 277,66 балла по сумме двух выступлений. Победителем стал Евгений Семененко, у которого 289,37 балла за два проката.

Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 21 по 22 октября в Омске.

Фигурное катание
Роман Савосин
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