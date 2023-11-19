Синицына выиграла пятый этап «Гран-при России» в Самаре

Сегодня, 16:30
Фигуристка Ксения Синицына стала победительницей пятого этапа «Гран-при России», который проходит в Самаре.
19-летняя спортсменка лидировала после короткой программы, в которой она набрала 73,77 балла. В произвольной она набрала 142,31 балла и получила 216,08 по сумме двух программ, опередив ближайшую преследовательницу почти на 6 баллов.
Второе место заняла Дарья Садкова (210,71 балла),а третьей стала Ксения Гущина (197,92).
Майя Хромых, которая занимала третье место после короткой программы, опустилась на пятую строчку.
«Гран-при России»
5-й этап, Самара
Женщины
1. Ксения Синицына — 216,08 балла
2. Дарья Садкова — 210,71
3. Ксения Гущина — 197,92
4. Людмила Фурсова — 184,19
5. Майя Хромых — 182,70