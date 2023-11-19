Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 16:30

Синицына выиграла пятый этап «Гран-при России» в Самаре

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ксения Синицына.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Фигуристка Ксения Синицына стала победительницей пятого этапа «Гран-при России», который проходит в Самаре.

19-летняя спортсменка лидировала после короткой программы, в которой она набрала 73,77 балла. В произвольной она набрала 142,31 балла и получила 216,08 по сумме двух программ, опередив ближайшую преследовательницу почти на 6 баллов.

Второе место заняла Дарья Садкова (210,71 балла),а третьей стала Ксения Гущина (197,92).

Майя Хромых, которая занимала третье место после короткой программы, опустилась на пятую строчку.

«Гран-при России»

5-й этап, Самара

Женщины

1. Ксения Синицына — 216,08 балла

2. Дарья Садкова — 210,71

3. Ксения Гущина — 197,92

4. Людмила Фурсова 184,19

5. Майя Хромых — 182,70

Фигурное катание
Дарья Садкова
Ксения Гущина
Ксения Синицына
0
Читайте также
Военные и пограничники Финляндии возводят заграждения на КПП «Вартиус» у границы РФ
В Удмуртии мужчину задержали по подозрению в убийстве двоих своих детей
Новой «Мисс Вселенная» стала представительница Никарагуа. Детали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Савосин — о пропуске сезона: «Понимаю, что не зря — это дало мне возможность перезагрузиться в голове»

Тарасова назвала Гуменника одним из лучших фигуристов страны