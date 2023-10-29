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Гран-при России

Сегодня, 17:07

Тарасова о победе Степановой и Букина на этапе «Гран-при России» в Красноярске: «Им там не с кем соревноваться!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о победе Александры Степановой и Ивана Букина на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске.

«Это было заведомо известно. Им там не с кем соревноваться! Они просто прекрасно катаются. Не удивляет и то, что Александра так быстро восстановилась после родов. Она большой мастер», — сказала Тарасова «СЭ».

За произвольную программу Степанова и Букин получили 128,01 балла. По сумме двух выступлений фигуристы набрали 215,27 балла. Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (196,12 балла), Екатерина Миронова и Евгений Устенко — на третьей строчке (182,96).

Четвертый этап «Гран-при России» пройдет в Казани с 10 по 13 ноября.

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