Тарасова о победе Фроловой на этапе «Гран-при России» в Красноярске: «Удивила меня! Очень понравилось ее катание»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу Анны Фроловой на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске в женском одиночном катании.

Судьи оценили произвольную программу фигуристки в 144,80 балла. По сумме двух программ Фролова набрала 215,55 балла.

«Смотрела соревнования в Красноярске от начала до конца. Очень понравилось катание Фроловой. Она меня удивила! Не думала про нее. Но видите, как бывает. У нас появилась еще одна спортсменка, которая на чемпионате России будет стараться войти в тройку лучших. Думаю, что в будущем она может войти в состав сборной страны», — сказала Тарасова «СЭ».

Второе место по итогам этапа в Красноярске заняла Вероника Яметова (211,29 балла по сумме двух прокатов). Тройку лидеров замкнула Мария Агаева (208,91).

Четвертый этап «Гран-при России» пройдет в Казани с 10 по 13 ноября.