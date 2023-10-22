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Гран-при России

Сегодня, 22:52

Тарасова считает, что Петросян не оставила соперницам шансов на этапе «Гран-при России» в Омске

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении фигуристки Аделии Петросян на этапе «Гран-при России» в Омске. Она считает, что у спортсменки более высокий класс, чем у ее соперниц.

16-летняя Петросян тренируется в группе российского специалиста Этери Тутберидзе.

«Аделия откатала очень хорошо. У соперниц не было никаких шансов ее опередить. Да, она уступала после короткой программы, но произвольная все расставила по местам. Не знаю, с чем связаны ошибки Горбачевой, это надо у нее спросить. Я считаю, что она бы все равно не опередила Петросян, даже если бы откатала чисто. У Аделии просто более высокий класс», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Петросян по итогам короткой и произвольной программ набрала 236,31 балла (71,48 + 164,83). Второй стала Алина Горбачева (205,71). Тройку лидеров замкнула Мария Агаева (202,29).

Третий этап «Гран-при России» пройдет в Красноярске с 24 по 29 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/19086661
Фигурное катание
Аделия Петросян
Татьяна Тарасова
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