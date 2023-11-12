Тарасова о четвертом месте Валиевой на «Гран-при» в Казани: «Камила упала, но больше не будет. Будет побеждать»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Софьи Муравьевой на «Гран-при России» в Казани.

Ученица Евгения Плющенко набрала 228,81 балла по сумме двух прокатов. Второй стала Алина Горбачева (219,02 балла), на третьей строчке Дарья Садкова (214,54). Камила Валиева, допустившая падение на четверном тулупе, заняла четвертое место, набрав в сумме 213,59 балла.

«Муравьева хорошо каталась, безошибочно. Но никто, кроме Камилы, четверные не делал. И то, Камила упала. Сказалось ли давление на Камилу? Трудно сказать. Это сил не добавляет.

Упала сегодня, но больше не будет. Будет побеждать. Что касается Алины Горбачевой, она работала и хорошо откатала. Все прокаты у первых девочек были неплохие для начала сезона. Они все были соревновательные», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Софья Муравьева заявила, что не верит в свою победу над Камилой Валиевой на этапе «Гран-при России» в Казани.