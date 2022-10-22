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Гран-при России

Сегодня, 18:58

Тутберидзе отказалась от общения с прессой на первом этапе «Гран-при»: «За минуту не управитесь»

Тутберидзе отказалась от общения с прессой на первом этапе «Гран-при»
Анастасия Плетнева
Корреспондент

Тренер Этери Тутберидзе отказалась общаться с журналистами на этапе «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве. После проката спортивной пары Евгении Тарасовой/Владимира Морозова Тутберидзе вместе с Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым проходила через микст-зону в подтрибунные помещения.

В это время журналисты спросили, может ли она уделить минуту и ответить на вопросы. Этери Георгиевна ответила, что за минуту они не управятся.

Ученики Этери Тутберидзе Камила Валиева и Евгения Тарасова/Владимир Морозов лидируют в соревнованиях одиночниц и портивных пар после исполнения короткой программы на этапе «Гран-при России» в Москве.

Этери Тутберидзе
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