Тутберидзе отказалась от общения с прессой на первом этапе «Гран-при»: «За минуту не управитесь»

Тутберидзе отказалась от общения с прессой на первом этапе «Гран-при»

Тренер Этери Тутберидзе отказалась общаться с журналистами на этапе «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве. После проката спортивной пары Евгении Тарасовой/Владимира Морозова Тутберидзе вместе с Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым проходила через микст-зону в подтрибунные помещения.

В это время журналисты спросили, может ли она уделить минуту и ответить на вопросы. Этери Георгиевна ответила, что за минуту они не управятся.

Ученики Этери Тутберидзе Камила Валиева и Евгения Тарасова/Владимир Морозов лидируют в соревнованиях одиночниц и портивных пар после исполнения короткой программы на этапе «Гран-при России» в Москве.