26 ноября, 13:26
Победители в ритм-танце на шестом этапе «Гран-при» в Перми Софья Тютюнина и Андрей Багин прокомментировали свое выступление и рассказали, как относятся к высоким оценкам на российских стартах.
Фигуристы набрали 80,88 балла.
Багин: По оценкам чуть получше стало, чем в Москве. Лично мне не хватало скорости. Чувствую, прямо спокойно катимся, надо будет добавлять. А так прокат неплохой.
— Как вам Пермь?
Тютюнина: Пермь прекрасна, хороший город. Несмотря на то, что очень холодно, приятная погода. В сравнении с Москвой это небо и земля.
Багин: Публика хорошая, поддерживает. И каток хороший, света много.
— Над чем работали после Москвы?
Багин: Сильно много ни над чем поработать не успели.
Тютюнина: Очень много в зале — над хореографией, движениями корпусом и руками. С Александром Жулиным — над скольжением, разбирали шажочки.
— Вас задело второе место в Москве. Сюда приехали побеждать?
Багин: Я приехал сюда оценки побольше получить. Был зол не на второе место, а на нас. В том году я получал баллы выше, чем сейчас. Все наши ребята — Егор Базин, Паша Дрозд — растут, больше баллов получают. Мы тоже должны туда лезть. Я на тренировках начал активно работать.
Тютюнина: Мы только скатываемся? Это не оправдание, наши проблемы.
Багин: У кого-то что-то болит, крыша протекла: миллион отговорок — бесполезное занятие. К чемпионату России будем стараться, чтобы была оптимальная форма.
— К каким баллам хотите прийти на чемпионате России?
Багин: Сейчас сложно сказать, к чему по баллам хотим прийти к чемпионату России. Пока не понимаю. Еще не стопроцентный прокат. Полгода катаемся.
— Держите в уме, что Худайбердиева и Базин на прошлом этапе получили 90 баллов в ритм-танце?
Тютюнина: Все мы, когда выйдем на международные старты, получим другие баллы. Это объяснимо, так было всегда.
Багин: Не только в России, а еще на каких-то «бэшках» — приезжаешь потом на чемпионат России, а у тебя на 10 баллов меньше. Не думаю, где больше насыпят. К 90 баллам стремимся. Егор молодец, хороший прокат.
— Андрей, вас часто путают с Егором Базиным?
Багин: Да.
Тютюнина: Даже я путала, пока с Андреем в пару не встала (смеется).
Багин: Всю дорогу с ним идем. Сейчас меньше путают, а так бывает. Еще с Ваней Букиным иногда, бывало раньше, Багин — Базин — Букин.
— Надо шоу-программу сделать втроем.
Тютюнина: МС Базин-Багин-Букин (смеется).
Танцевальные пары выступят с произвольными танцами на этапе в Перми в воскресенье, 26 ноября. Начало — в 11.00 по московскому времени.