Тютюнина и Багин — об оценках на «Гран-при» в Перми: «На международных стартах получим другие баллы. Так было всегда»

Победители в ритм-танце на шестом этапе «Гран-при» в Перми Софья Тютюнина и Андрей Багин прокомментировали свое выступление и рассказали, как относятся к высоким оценкам на российских стартах.

Фигуристы набрали 80,88 балла.

Багин: По оценкам чуть получше стало, чем в Москве. Лично мне не хватало скорости. Чувствую, прямо спокойно катимся, надо будет добавлять. А так прокат неплохой.

— Как вам Пермь?

Тютюнина: Пермь прекрасна, хороший город. Несмотря на то, что очень холодно, приятная погода. В сравнении с Москвой это небо и земля.

Багин: Публика хорошая, поддерживает. И каток хороший, света много.

— Над чем работали после Москвы?

Багин: Сильно много ни над чем поработать не успели.

Тютюнина: Очень много в зале — над хореографией, движениями корпусом и руками. С Александром Жулиным — над скольжением, разбирали шажочки.

— Вас задело второе место в Москве. Сюда приехали побеждать?

Багин: Я приехал сюда оценки побольше получить. Был зол не на второе место, а на нас. В том году я получал баллы выше, чем сейчас. Все наши ребята — Егор Базин, Паша Дрозд — растут, больше баллов получают. Мы тоже должны туда лезть. Я на тренировках начал активно работать.

Тютюнина: Мы только скатываемся? Это не оправдание, наши проблемы.

Багин: У кого-то что-то болит, крыша протекла: миллион отговорок — бесполезное занятие. К чемпионату России будем стараться, чтобы была оптимальная форма.

— К каким баллам хотите прийти на чемпионате России?

Багин: Сейчас сложно сказать, к чему по баллам хотим прийти к чемпионату России. Пока не понимаю. Еще не стопроцентный прокат. Полгода катаемся.

— Держите в уме, что Худайбердиева и Базин на прошлом этапе получили 90 баллов в ритм-танце?

Тютюнина: Все мы, когда выйдем на международные старты, получим другие баллы. Это объяснимо, так было всегда.

Багин: Не только в России, а еще на каких-то «бэшках» — приезжаешь потом на чемпионат России, а у тебя на 10 баллов меньше. Не думаю, где больше насыпят. К 90 баллам стремимся. Егор молодец, хороший прокат.

— Андрей, вас часто путают с Егором Базиным?

Багин: Да.

Тютюнина: Даже я путала, пока с Андреем в пару не встала (смеется).

Багин: Всю дорогу с ним идем. Сейчас меньше путают, а так бывает. Еще с Ваней Букиным иногда, бывало раньше, Багин — Базин — Букин.

— Надо шоу-программу сделать втроем.

Тютюнина: МС Базин-Багин-Букин (смеется).

Танцевальные пары выступят с произвольными танцами на этапе в Перми в воскресенье, 26 ноября. Начало — в 11.00 по московскому времени.