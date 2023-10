Оставьте в покое Шанаеву! Фигуристка, поранившая соперницу, — жертва нелепой случайности

Мнение корреспондента «СЭ» о спортсменке, которая задела другую девушку коньком на разминке и стала жертвой нападок в соцсетях.

Одной из главных тем для обсуждений по итогам этапа «Гран-при» по фигурному катанию становятся не спортивные результаты, а околоспортивные скандалы. В Красноярске инфополе заняла травма Аннабель Морозов. Вернее, даже не сама травма, а ее обстоятельства и последствия. Вместо того чтобы сконцентрироваться на пожеланиях здоровья девушке или на анализе произошедшего инцидента с технической стороны (например, разбора, как сократить подобные риски в будущем), большинство пошло по самому простому пути — выбрали виновного. Только вот Елизавета Шанаева, конек которой и на нес травму, в этой истории — невинная жертва.

Обществу интереснее клеймить Елизавету

Многих удивила реакция Шанаевой на эпизод во время разминки перед ритм-танцем на этапе «Гран-при» в Красноярске. Елизавета проезжала мимо Аннабель Морозов и случайно задела соперницу коньком. Результат трагичный — семь швов, пропуск произвольной программы. Тренер Анжелика Крылова теперь даже не уверена, что дуэт Аннабель Морозов/Игорь Еременко успеет подготовиться к следующим соревнованиям, хотя до них почти месяц...

От Елизаветы все ждали извинений. Более того, даже настаивали на них. Давно не было подобного единения. Журналисты, болельщики, даже федерация говорят об этом напрямую. «В микст-зоне Павел выражал сожаление по поводу случившегося, но, как показалось, они с Лизой старательно избегали простых извинений. А между тем, когда на улице вы нечаянно сталкиваетесь с прохожим, и даже если не видели его, это произошло случайно, то первым делом извиняетесь, останавливаетесь, чтобы банально спросить, все ли в порядке...» — пишет пресс-атташе сборной Ольга Ермолина на официальном сайте ФФККР.

В какой-то момент из всей этой истории вообще пропадает фигура пострадавшей. Складывается ощущение, что вообще мало кому теперь есть дело, когда вернется на лед Аннабель. Самое главное — услышать извинения от Шанаевой. Люди в соцсетях покадрово разбирают, как она уходила со льда, ищут подтекст в интонациях во время интервью. Выдирают фразы из контекста и на их основе делают далеко идущие выводы. Об этом, кстати, говорил партнер Елизаветы Павел Дрозд.

Собственно, Дрозд те самые извинения, которых так ждала публика, и озвучил. Но и тут люди остались недовольны. Как формулировками, так и тем, что за Шанаеву отвечал Павел. Забывая два важных момента. Во-первых, пара на то и пара, что выступает как единое целое. Дрозд как старший в команде взял ответственность на себя, и это его выбор. Во-вторых, если внимательно посмотреть на эпизод, то Елизавета ехала к сопернице спиной (точно, как и Морозов). Так что, если кто и должен был ее контролировать, так это партнер.

Шанаева выбрала честность

Но в любом случае вины Павла в том, что случилось, нет. Это пусть и трагическая, но случайность, которая могла произойти абсолютно с каждым. В том числе и с самой Шанаевой. Должна ли она тогда брать на себя это бремя? Некоторые комментаторы отмечают, что извиниться Елизавете нужно было хотя бы для проформы, чтобы сохранить политес. Якобы это такая часть этикета, которая важна больше для самой Шанаевой, ведь это у нее страдает репутация.

Но этот тезис вызывает сомнения. Мы требуем от человека подчиняться стереотипам и соответствовать ожиданиям, вместо того чтобы оставаться искренним? Елизавета, наоборот, поступила максимально честно. Очевидно, что у нее сложные отношения с Аннабель, ведь именно к Морозов уходил ее бывший партнер Девид Нарижный. Радости она по поводу травмы конкурентки точно не испытывала. Но зачем удивляться пусть даже и приписываемому, но равнодушию?

Посмотрите на себя в зеркало и скажите честно: вы будете сильно переживать, если неприятность случится с человеком, которого вы недолюбливаете? Будете спешить интересоваться его здоровьем или тем более извиняться, когда вы, собственно говоря, и не должны этого делать? Сильно сомневаюсь. Так почему тогда вы требуете этого от юной 20-летней фигуристки? Которая на самом деле оказалась в ситуации ничуть не проще, чем Аннабель.

Шанаевой нужно готовиться к произвольному танцу, а в это время ее поведение обсуждают все кто только может — от бывшего партнера Морозов Андрея Багина до Валерия Ангелопола, чье собственное поведение тоже далеко от идеала. Но больше всего поразили обвинения Анжелики Крыловой, напомнившей, что Елизавета уже не раз травмировала соперниц. Крылова, видимо, намекает на сознательные действия фигуристки на злополучной разминке. И конечно же, интервью выпустили за час с небольшим до выхода Шанаевой с Дроздом на лед.

Эпоха соцсетей и интернета превратила жизнь в аквариум

Елизавету упрекают за то, что она говорила про необходимость абстрагироваться от хейта. А что еще она могла сделать в этой ситуации? Наоборот, девушка и ее партнер смогли настроиться нужным образом на прокат и занять второе место в столь непростых для себя условиях. Когда пара шла с катка в микст-зону, большинству коллег почти не было дела до того, как ребята выступили и как перебороли себя. Интересовало только одно — извинится Шанаева или нет. Будто от дежурных слов в интервью рана на ноге у Аннабель чудесным образом заживет... Что изменили бы эти извинения, кроме того, что публика получила бы то, чего ожидала?

Шанаева — из Северной Осетии. В этом регионе популярен культ честности. Заставить там человека действовать против собственных представлений о правде едва ли возможно. Да и нужно ли? Информационная эпоха подвела нас к необходимости постоянно оборачиваться на мнение окружающих. И это несмотря на разговоры про «новую искренность», поиск гармонии с самим собой и тотальную моду на психотерапию. От людей требуют соответствовать определенным нормам, потому что жизнь превратилась в аквариум — все знают все и обо всех. Хотя так теряется собственное лицо и мнение. В результате мы можем только догадываться, что человек думает на самом деле. Ведь многие привыкли носить маску, снимая ее только для круга самых близких.

Юморист Михаил Задорнов отмечал, что фраза «Как дела?» (How are you — в американском английском) — всего лишь вариация приветствия. На самом деле никому нет дела до того, как вы. Это только выходцы из бывшего СССР рассказывают новости из своей жизни первому встречному, вызывая у того искреннее недоумение. Потому что подобная форма обращения — это всего лишь политес. Однако в нашей культуре все иначе. И в связи с этом логично задаться вопросом: правильно ли, когда от без вины виноватого требуют покаяться во всех смертных грехах?

