Фигуристка Плющенко обыграла девочку из группы Тутберидзе тройным акселем в день рождения своего тренера

«Гран-при России». 3-й этап
Казань. Девушки, КМС
Короткая программа
1. Софья Титова — 74,37 балла
2. Дарья Садкова — 70,47
3. Надежда Понтелеенко — 66,94
4. Елизавета Куликова — 66,55
5. Риана Кадырова — 64,75
В Казани стартовал третий этап российской серии «Гран-при». Первыми на лед столицы Татарстана вышли юниоры. Сначала парники и танцоры, а потом и одиночницы. Основное внимание к себе по традиции привлекли спортсменки Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Особенно последнего, ведь главный в «Ангелах Плющенко» отмечал 40-летие. Обошлось без галстука — важнейшая на этом старте его ученица Софья Титова справилась с тройным акселем и заняла промежуточное первое место. Поздравил Плющенко в фойе казанского «Спорт сарае» и корреспондент «СЭ».
Удивительно, но порой кажется, что в юниорах конкуренция даже выше, чем по взрослым. По крайней мере в количестве участников. Юниоры в парах собрали три полноценные разминки, во взрослых же на одну собрать людей не удалось. При этом одновременно выходить и по взрослым, и в юниорах на российском «Гран-при» разрешили только парам и в танцах. Но последним сложнее сочетать, ведь придется готовить две разные программы. Парники также должны будут адаптироваться при переходе из КМС в мастера, однако тут изменения уже скорее номинальные. Без проблем и даже с удовольствием сочетали бы взрослые старты одиночницы, но против этого уже в ФФККР — им надо выбирать, где катать. Впрочем, говорить, что в юниорах условная Ксения Синицына без проблем бы победила, также не приходится. Елизавета Куликова, Дарья Садкова, Софья Титова — краткий список тех, кто представлял в Казани интерес.
Больше прочих, разумеется, Титова. Во-первых, она единственная заявила в короткой ультра-си — тройной аксель. Во-вторых, ее тренер Евгений Плющенко отмечает сегодня юбилей. Но ему не до празднования. Как ни в чем не бывало уже 40-летний двукратный олимпийский чемпион прилетел со своей спортсменкой в Казань. «В моей практике тренерской такое впервые. Сегодня телефон не умолкает, — рассказывает потом Евгений. — Звонят люди, с которыми я уже лет 10 не общался. Приятно. Настроение хорошее, рабочее». Еще бы, ведь главное — поздравила нужным образом Плющенко его спортсменка. Титова практически идеально исполнила свою короткую вместе с трикселем, и только балл штрафа за поздний старт немного испортил картину. «Долго настраивалась, на 33-й секунде начала прокат свой. Но настроилась зато на аксель! В следующий раз, конечно, буду следить внимательнее за временем», — пообещала потом журналистам Титова.
Разумеется, Софья теперь лидирует. Следом за ней — фигуристка из команды Этери Тутберидзе Дарья Садкова. Садкова пришла в команду «Хрустального» два года назад и с тех пор сильно прибавила. При этом спортсменка сохранила свою «прописку» в Марий Эл. Это редкость, обычно после перехода в группу Этери фигуристок переписывают под Москву. «Особенно к турниру не готовилась, — призналась она после проката. — Старалась выступить спокойно, как на тренировке. Призовые? Особо об этом не думала». Что интересно, Тутберидзе в Казань не приехала, как и Сергей Дудаков. Дарью выводил Даниил Глейхенгауз, которому в целом не привыкать ездить по разным российским регионам. «Особенно к турниру не готовилась, — призналась Садкова. — Старалась выступить спокойно, как на тренировке». Следом за Садковой долгое время шла Куликова из ЦСКА. Эта спортсменка тренирует прыжки ультра-си, но ждать сюрпризов от нее стоит скорее в произвольной программе, нежели сейчас. Пока что Елизавету обходит петербурженка Надежда Понтелеенко.
На удивление, на трибунах немало людей. По примерным подсчетам — человек 700-1000, что на небольшой советской арене выглядело вполне прилично. К тому же организаторы пошли на риск и продавали билеты на юниорские прокаты за деньги. Небольшие, от 200 до 500 рублей, и все же. В Москве, к слову, на юниоров вообще не пускали под предлогом неготовности катка их принять. В Казани же и взрослые, и дети выступали на одном льду. Еще раз о том, почему соревнования проходят не на «Татнефть Арене». Во-первых, есть накладка с расписанием КХЛ. Для полноценного «Гран-при» перед стартом выступления фигуристов нужна пара дней на подготовку арены к событию. В Казани же в четверг местный «Ак Барс» играл с «Салаватом Юлаевым», и до прокатов короткой в субботу оставались бы только сутки.
Но даже не матч «Ак Барса» стал ключевым препятствием сыграть на главной арене города. Календарь готовы были пересмотреть, юниоров, как в Москве, оставить на малой арене, а большую ТНА оставить только под взрослых. Ключевым стал финансовый нюанс. Де-факто стадион «Ак Барса» принадлежит нефтяному гиганту «Татнефти». Но де-юре есть отдельная управляющая организация «Арена-1000», которая требует высокую арендную плату с желающих провести на арене свои мероприятия. И ФФККР не потянула выдвинутый прайс. Для сравнения, ледовые шоу Ильи Авербуха, Татьяны Навки и Евгения Плющенко, а также ледовый проект Цирка дю Солей проходили именно на ТНА — коммерческие структуры соглашались с условиями аренды. И все же для юниорского турнира старый добрый стадион на Московской — лучшее место. Для него здесь достаточно и зрительских мест, и антуража. А к атмосфере добавляется длинная история катка.
Этап «Гран-при» в Казани по традиции начался с юниоров. В первый день соревнований поставили два самых неочевидных вида — юниорские пары и танцы. Казалось бы, трудно придумать что-то менее значимое! Но в Татарстане не были бы самими собой, не отнесись местный оргкомитет серьезно даже к такому спортивному событию. Провели полноценную церемонию открытия, по масштабу вполне сравнимую с каким-нибудь чемпионатом Европы. Выступление местных артистов, заготовленные видеоролики, группа по синхронному катанию — местные команды «Идель» и «Татарстан» выигрывали множество российских и международных соревнований. Даже зал затемняли, чтобы придать происходящему элемент шоу, и чиновников пригласили для торжественных речей! Но больше всего удивили фигуристов, тренеров и судей певцы, чье выступление подгадали под паузу между видами. Когда еще увидишь выступление ледозаливочной машины под музыку, тем более живую! Арбитры даже судили между собой, что впору «Замбони» и оценки поставить.
Все-таки «Спорт сарае» построили еще в 1966 году, а выступали здесь так или иначе практически все российские сборники. Ведь тот же турнир «Идель» проходит уже больше 30 лет, и в разные годы на него заезжали и Юлия Липницкая, и Елена Ильиных, и Алина Загитова, и вся тройка ТЩК в полном составе, и не по одному разу. Это только из тех, кого я видел лично, а в былые годы заезжали и Алексей Ягудин с Евгением Плющенко, и Ирина Слуцкая, и Мария Бутырская... Тренировался же здесь первый в истории советский чемпион мира по фигурному катанию и исполнитель четверных Александр Фадеев. Помнят «Спорт сарае», а именно так по-татарски будет «дворец спорта», и Евгения Тарасова, и Елизавета Осокина. На турнире необычайно много местных спортсменов, особенно в парном катании.
Пожалуй, не считая по понятным причинам московского, только этап в Перми сможет поспорить по количеству местных, и то не факт! Осокина, казалось бы, еще недавно выступала в одиночном, учила четверные и вдохновляла своими проникновенными программами. Но вот уже год, как она в парах. Сейчас — вместе с Артемом Грицаенко. «В целом неплохо откатали, — сказала она в разговоре с «СЭ». — Набрали с прошлого старта, идем вперед. В парное катание уже вжилась. Теперь надо работать над качеством. В какой-то степени легче выступать — не одна. Есть мужское плечо». Что любопытно, фигуристы выступают как среди юниоров, так и по взрослым. График непростой, сразу за сочинским этапом — Казань. Потом уже Самара и Пермь. Времени на отдых практически нет.