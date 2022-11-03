Фигуристка Плющенко обыграла девочку из группы Тутберидзе тройным акселем в день рождения своего тренера

Руководителю «Ангелов Плющенко» преподнесли хороший подарок.

«Гран-при России». 3-й этап

Казань. Девушки, КМС

Короткая программа

1. Софья Титова — 74,37 балла

2. Дарья Садкова — 70,47

3. Надежда Понтелеенко — 66,94

4. Елизавета Куликова — 66,55

5. Риана Кадырова — 64,75

В Казани стартовал третий этап российской серии «Гран-при». Первыми на лед столицы Татарстана вышли юниоры. Сначала парники и танцоры, а потом и одиночницы. Основное внимание к себе по традиции привлекли спортсменки Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Особенно последнего, ведь главный в «Ангелах Плющенко» отмечал 40-летие. Обошлось без галстука — важнейшая на этом старте его ученица Софья Титова справилась с тройным акселем и заняла промежуточное первое место. Поздравил Плющенко в фойе казанского «Спорт сарае» и корреспондент «СЭ».

Титова справилась с тройным акселем и поздравила тренера

Удивительно, но порой кажется, что в юниорах конкуренция даже выше, чем по взрослым. По крайней мере в количестве участников. Юниоры в парах собрали три полноценные разминки, во взрослых же на одну собрать людей не удалось. При этом одновременно выходить и по взрослым, и в юниорах на российском «Гран-при» разрешили только парам и в танцах. Но последним сложнее сочетать, ведь придется готовить две разные программы. Парники также должны будут адаптироваться при переходе из КМС в мастера, однако тут изменения уже скорее номинальные. Без проблем и даже с удовольствием сочетали бы взрослые старты одиночницы, но против этого уже в ФФККР — им надо выбирать, где катать. Впрочем, говорить, что в юниорах условная Ксения Синицына без проблем бы победила, также не приходится. Елизавета Куликова, Дарья Садкова, Софья Титова — краткий список тех, кто представлял в Казани интерес.

Больше прочих, разумеется, Титова. Во-первых, она единственная заявила в короткой ультра-си — тройной аксель. Во-вторых, ее тренер Евгений Плющенко отмечает сегодня юбилей. Но ему не до празднования. Как ни в чем не бывало уже 40-летний двукратный олимпийский чемпион прилетел со своей спортсменкой в Казань. «В моей практике тренерской такое впервые. Сегодня телефон не умолкает, — рассказывает потом Евгений. — Звонят люди, с которыми я уже лет 10 не общался. Приятно. Настроение хорошее, рабочее». Еще бы, ведь главное — поздравила нужным образом Плющенко его спортсменка. Титова практически идеально исполнила свою короткую вместе с трикселем, и только балл штрафа за поздний старт немного испортил картину. «Долго настраивалась, на 33-й секунде начала прокат свой. Но настроилась зато на аксель! В следующий раз, конечно, буду следить внимательнее за временем», — пообещала потом журналистам Титова.

Разумеется, Софья теперь лидирует. Следом за ней — фигуристка из команды Этери Тутберидзе Дарья Садкова. Садкова пришла в команду «Хрустального» два года назад и с тех пор сильно прибавила. При этом спортсменка сохранила свою «прописку» в Марий Эл. Это редкость, обычно после перехода в группу Этери фигуристок переписывают под Москву. «Особенно к турниру не готовилась, — призналась она после проката. — Старалась выступить спокойно, как на тренировке. Призовые? Особо об этом не думала». Что интересно, Тутберидзе в Казань не приехала, как и Сергей Дудаков. Дарью выводил Даниил Глейхенгауз, которому в целом не привыкать ездить по разным российским регионам. «Особенно к турниру не готовилась, — призналась Садкова. — Старалась выступить спокойно, как на тренировке». Следом за Садковой долгое время шла Куликова из ЦСКА. Эта спортсменка тренирует прыжки ультра-си, но ждать сюрпризов от нее стоит скорее в произвольной программе, нежели сейчас. Пока что Елизавету обходит петербурженка Надежда Понтелеенко.

Дарья Садкова. Фото Федерация фигурного катания на коньках Республики Марий Эл Фото Федерация фигурного катания на коньках Республики Марий Эл

Провести «Гран-при» на " Татнефть Арене " помешал не «Ак Барс»

На удивление, на трибунах немало людей. По примерным подсчетам — человек 700-1000, что на небольшой советской арене выглядело вполне прилично. К тому же организаторы пошли на риск и продавали билеты на юниорские прокаты за деньги. Небольшие, от 200 до 500 рублей, и все же. В Москве, к слову, на юниоров вообще не пускали под предлогом неготовности катка их принять. В Казани же и взрослые, и дети выступали на одном льду. Еще раз о том, почему соревнования проходят не на «Татнефть Арене». Во-первых, есть накладка с расписанием КХЛ. Для полноценного «Гран-при» перед стартом выступления фигуристов нужна пара дней на подготовку арены к событию. В Казани же в четверг местный «Ак Барс» играл с «Салаватом Юлаевым», и до прокатов короткой в субботу оставались бы только сутки.

Но даже не матч «Ак Барса» стал ключевым препятствием сыграть на главной арене города. Календарь готовы были пересмотреть, юниоров, как в Москве, оставить на малой арене, а большую ТНА оставить только под взрослых. Ключевым стал финансовый нюанс. Де-факто стадион «Ак Барса» принадлежит нефтяному гиганту «Татнефти». Но де-юре есть отдельная управляющая организация «Арена-1000», которая требует высокую арендную плату с желающих провести на арене свои мероприятия. И ФФККР не потянула выдвинутый прайс. Для сравнения, ледовые шоу Ильи Авербуха, Татьяны Навки и Евгения Плющенко, а также ледовый проект Цирка дю Солей проходили именно на ТНА — коммерческие структуры соглашались с условиями аренды. И все же для юниорского турнира старый добрый стадион на Московской — лучшее место. Для него здесь достаточно и зрительских мест, и антуража. А к атмосфере добавляется длинная история катка.

Евгений Плющенко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

В парном катании царствуют местные фигуристки

Этап «Гран-при» в Казани по традиции начался с юниоров. В первый день соревнований поставили два самых неочевидных вида — юниорские пары и танцы. Казалось бы, трудно придумать что-то менее значимое! Но в Татарстане не были бы самими собой, не отнесись местный оргкомитет серьезно даже к такому спортивному событию. Провели полноценную церемонию открытия, по масштабу вполне сравнимую с каким-нибудь чемпионатом Европы. Выступление местных артистов, заготовленные видеоролики, группа по синхронному катанию — местные команды «Идель» и «Татарстан» выигрывали множество российских и международных соревнований. Даже зал затемняли, чтобы придать происходящему элемент шоу, и чиновников пригласили для торжественных речей! Но больше всего удивили фигуристов, тренеров и судей певцы, чье выступление подгадали под паузу между видами. Когда еще увидишь выступление ледозаливочной машины под музыку, тем более живую! Арбитры даже судили между собой, что впору «Замбони» и оценки поставить.

Все-таки «Спорт сарае» построили еще в 1966 году, а выступали здесь так или иначе практически все российские сборники. Ведь тот же турнир «Идель» проходит уже больше 30 лет, и в разные годы на него заезжали и Юлия Липницкая, и Елена Ильиных, и Алина Загитова, и вся тройка ТЩК в полном составе, и не по одному разу. Это только из тех, кого я видел лично, а в былые годы заезжали и Алексей Ягудин с Евгением Плющенко, и Ирина Слуцкая, и Мария Бутырская... Тренировался же здесь первый в истории советский чемпион мира по фигурному катанию и исполнитель четверных Александр Фадеев. Помнят «Спорт сарае», а именно так по-татарски будет «дворец спорта», и Евгения Тарасова, и Елизавета Осокина. На турнире необычайно много местных спортсменов, особенно в парном катании.

Пожалуй, не считая по понятным причинам московского, только этап в Перми сможет поспорить по количеству местных, и то не факт! Осокина, казалось бы, еще недавно выступала в одиночном, учила четверные и вдохновляла своими проникновенными программами. Но вот уже год, как она в парах. Сейчас — вместе с Артемом Грицаенко. «В целом неплохо откатали, — сказала она в разговоре с «СЭ». — Набрали с прошлого старта, идем вперед. В парное катание уже вжилась. Теперь надо работать над качеством. В какой-то степени легче выступать — не одна. Есть мужское плечо». Что любопытно, фигуристы выступают как среди юниоров, так и по взрослым. График непростой, сразу за сочинским этапом — Казань. Потом уже Самара и Пермь. Времени на отдых практически нет.