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Гран-при России

4 ноября, 21:45

«Нужен отрыв баллов в 40!» Плющенко привел Титову к победе, но результатом не довольны ни спортсменка, ни тренер

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Фигуристка Софья Титова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Тренер Евгений Плющенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Тренер Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фаворит из группы Тутберидзе конкуренцию составить не смогла.

«Гран-при России». 3-й этап. Казань
Девушки
1. Софья Титова — 207,17
2. Елизавета Куликова — 198,84
3. Дарья Садкова — 194,57
4. Елизавета Лабутина — 193,92
5. Надежда Понтелеенко — 192,57

В Казани продолжается третий этап серии «Гран-при России». В юниорах уже можно подводить итоги — известны победители во всех видах. В самом популярном сейчас женском одиночном катании успех за командой «Ангелов Плющенко». Ученица из команды Евгения Плющенко Софья Титова захватила лидерство еще после короткой и подтвердила его в произвольной программе. Однако если накануне, в день рождения Плющенко, и сам Евгений, и Софья были в отличном настроении, то сегодня оба были недовольны результатом, несмотря на итоговую победу. Чем запомнится очередной день соревнований и что нам ждать дальше?

Валиева уже прилетела в Казань и опробовала лед на тренировке

С приближением взрослых стартов зрителей на трибунах казанского Дворца спорта все больше и больше. В плане интереса к юниорам столица Татарстана пока что заочно побеждает Москву и Сочи. В российской столице зрители не могли прийти на каток даже теоретически — их не пускала ФФККР. В Краснодарском крае возможность посмотреть прокаты была, но не нашлись желающие. В Казани же, по примерным оценкам, за сутки было около тысячи человек. На камерной арене в три с небольшим тысячи зрителей происходящее фарсом не выглядело. В отличие, конечно, от церемонии награждения в закутке, отсутствие пресс-центра, точек общепита и каких-либо развлечений. Причем вряд ли стоит пенять на старую арену и местный оргкомитет. Есть живой пример в виде игр «Барса» в ВХЛ — фарм-клуба «Ак Барса». Организаторы хоккейных матчей и детские комнаты открывают, и фаст-фуд на любой вкус.

Есть в Дворце спорта и большой пресс-центр с залом для пресс-конференций. Другое дело, что федерация его не использует. Вернее, ему нашли необычное применение — в комнате для журналистов провели официальную жеребьевку. Естественно, без журналистов. Камила Валиева, Дмитрий Алиев, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — все звезды уже в Казани и даже попробовали местный лед. Вернее, не главную арену, а малый тренировочный каток. Главная соревновательная площадка была занята юниорками уже с обеда.

Еще после короткой программы было ясно, что основная борьба за победу будет между Софьей Титовой из «Ангелов Плющенко» и Дарьей Садковой из «Хрустального». При этом сказать, кто конкретно фаворит, было непросто, поскольку у Садковой в теории был стабильный и надежный контент, а Титова рисковала и с четверным, и с двумя тройными акселями. По предварительной заявке с ней даже Валиева сейчас не сравнится.

Садкова упала с вращения и назвала себя размазней

В итоге без ошибок не обошлась ни одна, ни другая. Садкова еще на шестиминутной раскатке выглядела сама не своя. В сбой пошел уже второй элемент — фигуристка упала с тройного флипа. Дальше Дарья каталась явно без настроения. Не было привычной скорости, легкости и энтузиазма в глазах. Пусть у Садковой еще нет ультра-си, но по качеству скольжения среди одногодок с ней мало кто сравнится. Добила прокат ошибка на вращении. Падать с непрыжкового элемента у Этери Тутберидзе... Повезло девочке, что самой Этери в Казани не было — нотации она слушала от гораздо более доброжелательного Даниила Глейхенгауза. «Все очень плохо, — честно оценила себя она. — Размазня на вращении — это, конечно, никуда вообще не годится. На тренировках я почти всегда все катала чисто. Сама не понимаю, что случилось».

Тренер Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Тренер Этери Тутберидзе.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Как итог — восьмое место в произвольной, и только удачная короткая позволила задержаться в топ-3. Среди возможных причин наиболее вероятной выглядит травма. Все-таки весь прошлый сезон девушка пропустила, и это ее первый полноценный старт почти за полтора года. В любом случае с радаров терять Садкову не нужно — этот марийский талант себя наверняка проявит.

Как и фигуристка из ЦСКА Елизавета Куликова. С короткой вчера Куликова не справилась, зато отлично откатала произвольную. Главная проблема Лизы сейчас — это отсутствие ультра-си, однако Куликова уже плодотворно работает над четверным сальховом. Были мысли представить прыжок и в Казани, однако на элементе еще нет стабильности. «Выезжать не получается, морально не готова», — объясняет она проблему.

Все иначе у Софьи Титовой. Еще вчера Плющенко говорил, что для его ученицы тройной аксель вообще рядовой прыжок и за сложный элемент он его даже не считает.

Тренер Евгений Плющенко и&nbsp;ученица Софья Титова. «Приходится где-то толкнуть, где-то прикрикнуть. Но я никого не бью». Плющенко — о методах работы и прыжковом турнире

Титова была готова идеально, и это ее подвело

Смотря на короткую программу, на тренировку и раскатку, вполне верилось. Два пролетных прыжка на полкатка на глазах у зрителей — какие еще нужны доказательства готовности? Тем не менее в прокате не получилось ничего. Начала Софья с четверного сальхова — падение. Затем пошла на тройной аксель — снова мимо. В планах изначально был и второй, однако его делать Титова не стала. Расклад правильный, ведь если будет вторая ошибка, то элемент вообще пойдет в минус как повтор. «Решили не рисковать, — объяснила она экстренные перестановки контента. — А четверной мне всегда удобнее было первым прыгать. Наработали так на тренировке и оставили».

Со всеми остальными элементами девушка справилась без проблем и уверенно заняла первое место. Но особых улыбок на церемонии награждения не было ни у нее, ни у тренера. Такой диссонанс по сравнению с прошлым вечером!

Еще бы — мало кто будет рад двум падениям, несмотря на победу. «Для меня это местечковые соревнования, — открыто говорит Плющенко. — Все, что по юниорам, не так важно. Нужно катать свое, хочется побеждать с разрывом в тридцать, сорок баллов. Как сегодня и должно было произойти». По словам Евгения, его ученица приехала в Казань едва ли не в лучшей форме в своей жизни. Очень хотела показать себя — возможно, именно переизбыток желания и сыграл с ней злую шутку.

Без резких слов в адрес ученицы не обошлось, но в целом Плющенко сторонник дипломатии с подопечными и берет себе в пример Алексея Мишина. Правда, ему все сложнее обеспечить всех ребят вниманием. В одной только Казани у Евгения семь одиночников и две пары. Ладно хоть только юниоры, поэтому уже завтра утром Плющенко улетает. В Петербург, где пока что готовит ледовое шоу, а в будущем и новое отделение школы.

Тренер Евгений Плющенко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Тренер Евгений Плющенко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

В планах — отделение по танцам, новые группы одиночников и филиалы по всей стране. А также новые коммерческие проекты. При такой загрузке у Плющенко даже на свой день рождения времени не осталось. Все мысли — о работе.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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Фигуристка Плющенко обыграла девочку из группы Тутберидзе тройным акселем в день рождения своего тренера

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