Гуменник выдал победный «Рамштайн», а Синицына удачно вернулась после перелома

Итоги коротких программ на «Гран-при» в Самаре.

«Гран-при России». Волжский пируэт

Короткая программа

Мужчины

1. Петр Гуменник — 100,79

2. Роман Савосин — 94,66

3. Алексей Ерохов — 90,69

4. Александр Самарин — 87,42

...6. Артур Даниелян — 76,44

7. Андрей Мозалев — 74,87

Женщины

1. Ксения Синицына — 73,77

2. Дарья Садкова — 72,93

3. Майя Хромых — 66,69

4. Ксения Гущина — 65,61

5. Полина Свириденко — 63,57

В Самаре на лед спорткомплекса имени Владимира Высоцкого вышли взрослые члены сборной России — пятый этап российской серии «Гран-при» полноценно стартовал. Короткие программы не сказать, что много чем удивили, но почву для размышлений точно подарили. У мужчин лидерство захватил Петр Гуменник. Он наконец-то закрыл гештальт со своей короткой программой, которая неожиданно получила скандальный окрас из-за музыкального сопровождения. А у девушек на первом месте пока Ксения Синицына, при том, что для девушки это стартовый прокат сезона.

Гуменник закрыл историю с запретом Rammstein ярким прокатом

Петр Гуменник умеет создавать информационные поводы. В прошлом году он драматически проиграл на чемпионате России по дополнительным показателям, показав одинаковый результат с Евгением Семененко вплоть до сотых. После этого многие рассуждали о недостатках современной системы судейства и принялись ностальгировать по 6,0 из прошлого века. На старте этого сезона Гуменник заставил говорить о своей короткой программе даже максимально далекие от фигурного катания, да и спорта в целом СМИ. И дело не в том, что выступление было по-особенному выдающимся. Дело в том, что Петру пришлось отказаться от изначально выбранной музыкальной композиции из-за недовольства общественности. История, которая изначально выглядела как шутка, приняла серьезные обороты — и напрямую повлияла на планы Гуменника по сезону. Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Петербуржцу удалось найти компромисс в виде кавера песни немецкой группы Rammstein на русском языке.

Впервые «Солнце» от Radio Tapok показали на шоу в Китае. Соревновательный «смотр» был в конце октября в Красноярске. Максимально неудачный — Петр сорвал почти все прыжковые элементы и с трудом затем попал в тройку призеров. А вот в Самаре короткая наконец-то удалась. Теперь точно историю с запретом рок-метала для фигуриста можно закрывать. Альтернативная версия звучит также неплохо, а Гуменник смог под нее адаптироваться. Правда, гарантии, что он выиграет этап в Самаре, нет никакой, несмотря на 100 баллов в короткой. Роман Савосин всего в пяти баллах — помешал недокрут на четверном сальхове, Алексей Ерохов в десяти из-за степ-аута на квадтулупе. Однако все это преодолимо в произвольной, даже для Александра Самарина еще ничего не потеряно. А вот Андрей Мозалев и Артур Даниелян едва ли могут рассчитывать даже на тройку сильнейших.

Синицына вернулась после травмы и сразу захватила лидерство

Особенно обидно за Мозалева, у которого сразу два падения. Сезон пока у Андрея не складывается, но он не отчаивается. «Я устал расстраиваться. Я хочу счастливую радостную жизнь, а не это все», — сказал он журналистам после проката и раздал всем шоколадки. Что это — умение контролировать эмоции или фатализм?

Много сложностей выпало и на судьбу Ксении Синицыной. Как и в целом по карьере, так и конкретно в этом сезоне. Ведь Синицына только сейчас начала для себя соревновательный цикл — ранее мешала травма. «На контрольных прокатах мне сказали, что это ушиб, что все пройдет через 2 часа. Потом врачи тоже говорили, что это ушиб. Делали облегченные программы. Прихожу потом к врачу, он говорит: у тебя же был перелом. Врачи не заметили перелом, недоглядели», — призналась она затем журналистам.

Тем не менее Ксения нашла в себе силы и подготовилась к «Волжскому пируэту» как следует. Короткая — сильная сторона Синицыной, но отрыв от Дарьи Садковой из «Хрустального» минимальный. Софья Акатьева до Самары так и не доехала, поэтому самарский этап напоминал Красноярск. Без звезд первой величины, зато с непредсказуемой конкуренцией. Из которой не выпала и Майя Хромых. Участвовала и фигуристка Шредингера — Вероника Сафонова. Как спортсменка из Белоруссии она выступает на российских стартах вне конкурса, так как по правилам ISU на внутренних соревнованиях запрещено участие иностранцев. А все международные турниры должны проходить под юрисдикцией ISU. Так как ФФККР надеется вернуться на мировые старты, лишний раз и на ровном месте ссориться с чиновниками из Международного союза конькобежцев никто не хочет. Поэтому Сафонова есть на льду и в телетрансляциях, но не в официальных протоколах.