Только ученица Плющенко сделала тройной аксель в юниорском финале «Гран-при». Но Титова — лишь седьмая

Лидирует ученица Тутберидзе Дарья Садкова, Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко» проигрывает ей меньше балла.

Финал «Гран-при России» среди юниоров

Короткая программа одиночниц

1. Дарья Садкова — 72,61

2. Вероника Жилина — 71,75

3. Мария Гордеева — 70,0

4. Агата Петрова — 69,67

5. Елизавета Куликова — 68,91

6. Алиса Юрова — 68,06

7. Софья Титова — 67,79

Финал «Гран-при» в Санкт-Петербурге начался с выступлений юниоров в короткой программе. У девушек-одиночниц Вероника Жилина и Софья Титова, ученицы Евгения Плющенко, откатались гораздо лучше, чем на первенстве России в Перми. Но лидируют все равно не они — на первом месте ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова.

Вероника Жилина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ставка на упрощение не сработала

Главная интрига снова развернулась вокруг выступлений учениц Евгения Плющенко. У Вероники Жилиной и Софьи Титовой в заявке был самый сложный контент. Тройной аксель в короткой у юниоров фактически запрещен, но на самом деле лазейка есть. Можно сделать его в каскаде — так никаких ограничений нет.

Выяснилось, что Жилина от тройного акселя отказалась — сделала двойной, а каскад перенесла в самый конец программы. Примерно тот же контент, что и на первенстве России, но это уже не ошибка. Из недочетов только пара недобранных уровней на непрыжковых элементах. В микст-зону Ника пришла с большим гусем — самой большой игрушкой от болельщиков. Рассказала, что упростили контент, чтобы не пришлось догонять, как на первенстве страны: «Мы сделали контент полегче. Когда это решили? Не скажу. Сделали так, чтобы было больше вовлеченности. И не хотелось, чтобы получилось, как на первенстве России, чтобы не догонять в произвольной. В произвольной все так же, все ультра-си будут».

Одного балла Жилина лишилась из-за нарушения времени — слишком поздно закончила программу. Фигуристка хотела сделать вращение на четвертый уровень, поэтому выбрала такой вариант, а не возможность успеть в музыку. Если бы не этот снятый балл, Ника стала бы лидером после короткой.

Титова стала лишь седьмой после короткой. Выглядит немного удивительно — только эта фигуристка сделал тройной аксель в программе. А в итоге проиграла остальным. Поэтому после проката Соня выглядела очень расстроенной. Перед выходом в микст-зону говорила тренеру, что все выполнила, видимо, намекая на то, что баллы оказались ниже ожидаемых. Журналистам ответила просто: «Выступалось хорошо, я показала, что могу. Расстроена? Так получилось, не хочу об этом говорить».

Первой стала Садкова — единственная спортсменка из группы Тутберидзе. У Даши получилось все, кроме дорожки шагов — она на третий уровень. Перед прокатом спортсменка очень волновалась и сама не могла объяснить почему: «Переживала, тряслись ноги перед началом программы. Рада, что смогла неплохо откатать. На первенстве России не было выполнения, а тут мандраж посильнее. Удалось отключить все ненужные мысли, послушать музыку. Поняла, что нужно делать все как на тренировках. Если на тренировках делаю, то и сейчас должно получиться».

Самодуровой сложнее за бортиком

Петербурженка Агата Петрова стала четвертой — подвел небольшой недокрут на акселе. В микст-зоне ученица Алексея Мишина, как всегда, была жизнерадостной: рассказала, что на трибунах за нее болеют мама и друзья.

После этих слов к интервью присоединились тренеры спортсменки Софья Самодурова и Владислав Сезганов. Чемпионка Европы считает, что выводить фигуриста на соревнования тяжелее, чем кататься самой: «Сложнее за бортиком, не знаешь, что натворит спортсмен. Когда сам готовишься, знаешь, как откатаешь». А в турнире по шоу-программам она и не хотела участвовать — времени нет совсем. Впереди еще несколько соревнований, у самой Сони учеба. Самодурова серьезно относится к работе тренера.

Сезганов пошутил про бесконечные соревнования. Хотя финал «Гран-при», конечно, последний такой крупный старт: «Баллы хорошие, Агата первый сезон катается на таких стартах. Место — не главное, она сделал если не максимум, то близко. Это дебютный сезон, замечательный результат. Есть над чем работать. Когда бесконечные соревнования закончатся, будем работать. Сколько там у нас еще соревнований, пять?»

Произвольная программа пройдет в пятницу, 3 марта. Разрывы между фигуристками небольшие — у лидера соревнований Садковой 72 балла, а у Титовой — 67. Это все легко отыгрывается в произвольной, особенно если будут чисто исполнены все ультра-си.