«Надо доказывать делом, а не словами. Разговоры о судействе только цепляют негатив». Базарова — о Косторной, Хромых и Тутберидзе

Подвели итоги первых этапов «Гран-при» с вице-чемпионкой Европы.

Сезон в фигурном катании в самом разгаре. Российская серия «Гран-при» дошла до экватора, третий этап в Красноярске дал много интересных тем для обсуждения — от исчезновения Этери Тутберидзе до эмоциональных разбирательств в танцах на льду.

О главных сюжетах прошедших соревнований «СЭ» поговорил с Верой Базаровой. Известная российская парница, чемпионка России и вице-чемпионка Европы сейчас руководит своей собственной школой «Мой путь», где основной упор в работе делается на тех, кто делает первые шаги в спорте. А это значит, что у Базаровой особенный взгляд на многие острые вопросы, например на проблему возрастного ценза, которую на этих выходных стали активно обсуждать.

Приятно видеть, как расширилась география фигурного катания

— Кто больше всего удивил по итогам этапа «Гран-при» в Красноярске?

— Если говорить про удивление — это Маша Агаева. Она юная, но очень талантливая. Впервые о ней услышала только в этом сезоне, но уже второй этап девочка впечатляет своими прокатами. Мне кажется, у нее большое будущее, это наша новая звездочка. Персонально переживаю за новые пары в школе «Медведково». За Алену Косторную с Георгием Куницей и, конечно, за Дениса Ходыкина с Таисией Собининой. Видно, как ребята прибавили по сравнению с контрольными прокатами, виден значительный рост. Пока далеко, конечно, до лидеров, но прогресс есть.

Что еще понравилось, так это большее представительство регионов. Та же Вероника Яметова из Свердловской области у нас в призах, Омск мелькает, спортсмены из Красноярского края, из Татарстана... В Петербурге появилась сильная танцевальная пара. География расширилась, и это здорово. Приятно, что, несмотря на все сложности, все-таки есть развитие и даже появляются новые лидеры.

— Одной из главных интриг в Красноярске было выступление Майи Хромых. Учитывая все сложности, неудачный прокат был ожидаем?

— Не скажу, что очень пристально следила за Майей, но, понятное дело, пропустила она много. Возвращаться всегда тяжело, тут не надо форсировать и сразу требовать от нее результата. Списывать ее я бы точно не стала, у девочки есть характер. И она еще юная, так что есть все шансы показать себя.

Анна Фролова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— К вопросу о возрасте. На этом этапе победила 18-летняя Анна Фролова. Это значит, что у совершеннолетних фигуристок еще остаются шансы на успех?

— Посмотрите на Елизавету Туктамышеву — она каталась до 26 и только сейчас приостановила карьеру. Может, еще и вернется. По сравнению с Лизой у всех остальных возраст смешной. Детишки! Просто у кого-то чуть дольше запал, а кто-то быстро перегорает. Это все индивидуально. Надо понимать, что карьеры не бывают равномерными, всегда есть трудности, которые надо перебороть. Были свои моменты и у Ани Фроловой. Но она осталась в спорте и цепляется сейчас за свои шансы. И посмотрите, как расцвела! У нее то самое осознанное женственное катание, очень приятно на нее смотреть.

— В парах от выступления Александры Бойковой и Дмитрия Козловского было ощущение недосказанности. Все-таки лидеры сборной по технике уступали молодому дуэту... Это следствие сложностей после перехода к Этери Тутберидзе?

— Возможно, что сказывается и переход. Когда меняешь обстановку, всегда нужно какое-то время на адаптацию. А может, дело в том, что сейчас только старт сезона и ребята не торопятся выходить на пик формы. Вполне возможно, что это намеренная тактика — экономить силы на чемпионат страны и вторую половину сезона.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Возрастные ограничения в фигурном катании — это всегда спорная история

— Бойкова с Козловским ушли от признанного мэтра парного катания Тамары Москвиной к успешному тренеру, но успех которого в основном связан с женским одиночным. Это было рискованное решение?

— Об этом много говорили еще весной, сразу после перехода. Тут важно понимать, что у Этери Георгиевны есть большой штаб специалистов. С недавних пор с ней сотрудничают и специалисты по парному катанию. Павел Слюсаренко, Максим Траньков, Алексей Тихонов, все они подсказывают ребятам. Тутберидзе в таком случае выполняет скорее роль менеджера и руководит общими процессами в школе. Хотя, конечно, я внутри их штаба не была и всех тонкостей знать не могу, только предполагаю.

По такой схеме работают сейчас многие группы — есть старший тренер, на котором общий курс и специалисты, которые отрабатывают конкретные элементы на льду с фигуристом. Конечно, сам факт перехода был шоком. Но, возможно, свою роль здесь сыграла и конкуренция с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Ребятам стало тесно в одной команде.

— Самой Тутберидзе мы не видим на российских соревнованиях уже третий этап «Гран-при» подряд. Специалисты штаба справляются и без нее или Этери за бортиком пригодилась бы Майе и Александре с Дмитрием?

— Конечно, присутствие главного тренера непосредственно на соревнованиях играет свою роль. Понятно, что с учетом большого количества спортсменов в группе разорваться невозможно. И тут тренеру уже приходится выбирать, расставлять для себя акценты. Думаю, она хочет следить за тем, как развивается фигурное катание и в других странах, но точный ответ сможет дать только она сама.

Дмитрий Алиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Алиев и Самарин много говорили о своем возрасте. Что им с каждым годом все сложнее даются четверные, в отличие, например, от молодого Кондратюка. Получается, скоро и у мужчин будут соревнования вчерашних подростков?

— Мне кажется, что в этом сезоне тенденция омолаживания спорта явно перешла с женского одиночного на мужское. Много сильных молодых ребят, которые берут сильным техническим набором. Подошло к своему пику новое поколение. У них другая база подготовки. Они раньше созревают, показывают себя.

— То есть не стоит с этим бороться?

— Сложно сказать, как на это реагировать. Возрастные ограничения — это всегда спорная история в нашем виде спорта. Недавно, к примеру, разрешили выступать по юношеским разрядам до 17 лет. Понятно, что это делается для массовости спорта, но в том числе и как попытка усмирить этот бурный рост, сохранить ребят, которые не так быстро прогрессируют.

С другой стороны, если у нас есть уникумы, которые готовы уже в 17 на равных бороться со взрослыми спортсменами, то почему мы должны им мешать? Ребята же перегорят и бросят спорт, так и не дойдя до вершин. И мы так и не увидим, что они могли бы сделать. Хорошо и когда молодые ребята есть, и когда возрастные находят для себя место. Идет обмен опытом.

Алена Косторная и Георгий Куница. Фото Федор Успенский, «СЭ»

У Косторной много моральных и физических сил забирают парные элементы

— В текущем сезоне часто сравнивают результаты российского «Гран-при» с международным. Насколько подобные сравнения оценок логичны?

— Напрямую баллы сравнивать на внутренних соревнованиях и международных некорректно, хотя бы потому, что бывают различия в правилах. Кроме того, даже на двух разных международных стартах будут две разные панели арбитров. А это значит, разные подходы к судейству. У разных техбригад ты всегда увидишь разные оценки. И это нормально, поскольку спорт у нас субъективный. Можно подглядывать, важно следить за тем, что происходит на международной арене, смотреть, кто какие делает элементы, но напрямую сравнивать результаты, пока мы вновь не будем все вместе на одном старте, не получится.

— Насколько в принципе этично говорить фигуристу о судействе, особенно о несогласии с результатами от проката? Особую актуальность эта тема приобрела после недавних ярких высказываний Алены Косторной.

— Можете не верить, но мне даже трудно вспомнить моменты в карьере, когда я хотела бы публично поговорить про судейство, вернее про недовольство оценками... Мне кажется, куда разумнее проанализировать результат, сделать работу над ошибками. Понять, в чем проблема, проработать неудачные моменты и доказывать делом, а не словами.

Подобные разговоры привлекают внимание, цепляют лишний негатив. Но такого, что твое интервью прочитают и исправят оценки — не будет. И вряд ли подобная реакция повлияет положительно на отношение к тебе судей на следующих соревнованиях, скорее даже наоборот. Это лишний шум, на который не стоит отвлекаться. Думаю, что Алена сказала многое на эмоциях, не успев даже все обдумать.

— История Алены сама по себе скорее про эмоции. Чтобы одна из лучших одиночниц мира переходила в парное катание — подобного мы еще не видели. Вам понятно, почему ее оценки из одиночного так быстро не трансформируются в успех в парном катании?

— Многих удивляет, как она может ошибаться на базовых прыжковых элементах, которые делала спокойно еще полтора года назад. Но я как парница ее понимаю. Ей приходится многому учиться с нуля, делать очень большой объем непривычной работы. И я на самом деле восхищаюсь Аленой с Гришей, за полгода они прошли колоссальный путь. Выучили в таком взрослом возрасте все парные элементы, и на «Гран-при» мы видели и поддержки, и тодесы на уровне лучших пар.

Пока не хватает концентрации внимания, много моральных и физических сил забирают парные элементы, поэтому прыжки и выпадают. Это вопрос времени, ребятам надо освоиться в новом статусе. Когда ты один и когда ты в паре — это две большие разницы. Сейчас идет период притерки, который нужно перетерпеть.

— Много было разговоров и про травму Аннабель Морозов. Дальнейшие разбирательства по этой теме были излишними?

— Столкновения на льду невозможно специально подстроить. Даже при всем желании. Это накал нервов, каждый думает о себе и своем прокате, настраивается. Поэтому случаются такие неприятности. Никакого злого умысла не могло и быть. Ну а дальше пошли эмоции. Надо понимать, что перед произвольным танцем Елизавете нужно было еще и готовиться к своему прокату.

Фото из соцсетей Веры Базаровой

Сейчас добиться результата в спорте могут даже те, кто поздно пошел в секцию

— Вы развиваете собственную школу фигурного катания. Чего удалось добиться за последнее время?

— Сейчас мы развиваемся активнее, думаем над тем, чтобы открыть филиалы школы, увеличивать количество катков и групп. Начиная с весны, занимались получением образовательной лицензии, так как в Москве практически все клубы обязали пройти подобную аккредитацию. Нам удалось уложиться в срок и получить эту лицензию до 1 сентября.

Для родителей плюс прежде всего в том, что по новому закону для оплаты занятий можно использовать в том числе и материнский капитал. По сути, спортивная школа приравнивается к детскому саду, музыкальной школе. Кроме того, занятия в спортшколе могут быть официальным поводом не посещать дополнительные занятия в общеобразовательной школе. Например, классный час. То есть ребенок будет более грамотно составлять расписание дня, исходя из своих личных потребностей.

— Упор все также на детский и любительский спорт?

— Все верно. Работаем на массовость. Сейчас большой спрос на любителей. Очень положительно сыграло решение допустить до сдачи разрядов ребят до 17 лет. У многих подростков, которые пришли в фигурное катание позже привычного для нас возраста, раньше практически не было шанса развиваться. Они не успевали набрать юношеский норматив до положенного возраста, и на этом карьера заканчивалась. А сейчас у детей появляется шанс реализовать мечту. Конечно, большинство из них дальше в профессиональный спорт не пойдет, но разве плохо, если и любители находят в себе мотивацию для занятий? Да и отдельные исключения, когда пробиваются люди в возрасте постарше, все равно случаются.

Они пошли в спорт осознанно и реально любят то, чем занимаются. Настолько любят, что ищут любую возможность выйти на лед, а родители даже боятся, что они заболеют от переохлаждения. Может прозвучать банально, но спорт и правда становится для них важным жизненным ориентиром. Воспитывает характер, не дает пойти по скользкой дорожке.

— То есть дети могут приходить на каток и в восемь-десять лет и у них еще будет шанс реализоваться в спорте?

— Теоретически вполне. Конечно, если говорить о серьезных достижениях — это будет непросто, но возможность существует. Вспомним нашу Станиславу Константинову, она достаточно поздно приходила в спорт, но выступала на взрослом чемпионате мира. Американец Джонни Вейр вообще в 11 лет начал кататься. За рубежом это было давно распространено, так как подход к спортсменам более индивидуальный.

К тому же сейчас, когда временные рамки для выполнения разрядов сдвинули, у ребят есть возможность развиваться постепенно. Раньше нужно было успеть до 12, а дальше будто и смысла заниматься не было. Даже когда ты занимаешься для здоровья, реализация себя — это важно. Это мотивирует.

— Какая ситуация сейчас со спросом на спорт? Люди интересуются досугом своих детей, несмотря на непростую ситуацию в стране и мире?

— Спрос есть. Он немного меньше, чем в предыдущее годы, но я бы не говорила о серьезном падении. Понятно, что и экономически ситуация не самая простая, даже после карантина людей было побольше. С другой стороны, возможно, еще не все, кто хотел прийти, дошел до секции. Рано делать выводы. Осенью дети болеют, малышей приводят не только в сентябре, а ближе к Новому году. Банально, потому что люди видят везде катки, снег и вспоминают, что существует такой спорт — фигурное катание. Далеко не все мыслят форматами спортивного сезона, когда речь о самых начинающих. Ассоциативный ряд совершенно другой.