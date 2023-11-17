Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Гран-при

Сегодня, 21:30

Чок и Бэйтс лидируют после ритм-танца на «Гран-при Финляндии»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на «Гран-при Финляндии». Они набрали 85,61 балла.

Второе место после ритм-танца занимают канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен (82,62), третье — финны Юулия Турккила и Маттиас Верслуйс (77,65).

В субботу, 18 ноября, спортсмены выступят с произвольным танцем.

«Гран-при Финляндии», Эспоо

5-й этап

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США) — 85,61 юалла

2. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 82,62

3. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) -77,65

Фигурное катание
Лоранс Фурнье-Бодри/ Николай Соренсен
Мэдисон Чок/ Эван Бэйтс
Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс
0
Читайте также
В Москве после драки на стройке в отдел полиции было доставлено 139 человек
Орбан сравнил ситуацию с венгерским языком в Закарпатье при СССР и Украине
Зеленский допустил отступление ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Сакамото выиграла короткую программу на «Гран-при Финляндии»