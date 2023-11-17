Чок и Бэйтс лидируют после ритм-танца на «Гран-при Финляндии»

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на «Гран-при Финляндии». Они набрали 85,61 балла. Второе место после ритм-танца занимают канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен (82,62), третье — финны Юулия Турккила и Маттиас Верслуйс (77,65). В субботу, 18 ноября, спортсмены выступят с произвольным танцем. «Гран-при Финляндии», Эспоо 5-й этап Танцы на льду Ритм-танец 1. Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США) — 85,61 юалла 2. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 82,62 3. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) -77,65