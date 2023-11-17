Сегодня, 20:26
Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на «Гран-при Финляндии». За свой прокат он получила 69,69 балла.
На втором месте расположилась еще одна представительница Японии Рион Сумиеси — 68,65 балла. Третьей стала кореянка Че Йон Ким (66,19).
У пар после короткой программы лидируют китайцы Пэн Чэн и Ван Лэй (65,25 балла). Второе место занимают итальянцы Сара Конти и Никколо Макии (65,00), третье — немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (63,59).
«Гран-при Финляндии», Эспоо
5-й этап
Пары
Короткая программа
1. Пэн Чэн — Ван Лэй (Китай) — 65,25 балла
2. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 65,00
3. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 63,59
Женщины
Короткая программа
1. Каори Сакамото (Япония) — 69,69 балла
2. Рион Сумиеси (Япония) — 68,65
3. Че Йон Ким (Южная Корея) — 66,19