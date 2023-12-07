Финал Гран-при: состав участников и кто из них связан с Россией

Сегодня, 12:30
С 7 по 10 декабря в Пекине (Китай) в Государственном дворце спорта пройдет финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2023/24. «СЭ» публикует информацию о составе участников и кто из них связан с Россией.
Мужчины: Илья Малинин (США), Као Миура, Сема Уно, Юма Кагияма (все — Япония), Кевин Эймо, Адам Сяо Хим Фа (оба — Франция).
Женщины: Изабо Левито (США), Рион Сумиеши, Хана Есида, Каори Сакамото (все — Япония), Нина Пиндзарроне Луна Хендрикс (обе — Бельгия).
Танцы на льду: Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия), Лайла Фир / Льюис Гибсон (Великобритания), Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США), Пайпер Гиллес / Поль Пуарье, Лоуренс Фурнье-Бодри / Николай Серенсен, Маржори Лажуа / Закари Лага (все — Канада).
Спортивные пары: Мария Павлова / Алексей Святченко (Венгрия), Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини (обе — Италия), Деанна Стеллато-Дудек / Максим Дешам, Лия Перейра / Трент Мишо (обе — Канада), Сара Конти / Никколо Мачии, Минерва Фабьенне Хазе / Никита Володин (Германия).
Онлайн-сервис «Окко Спорт» покажет зрителям с подпиской в прямом эфире видеотрансляции прокатов финала Гран-при сезона-2023/24 по фигурному катанию в Пекине. Турнир в Китае также можно будет посмотреть с помощью официального YouTube-канала ISU.
Финал Гран-при: расписание соревнований и где смотреть трансляции