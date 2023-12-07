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Сегодня, 11:00

Финал Гран-при: расписание соревнований и где смотреть трансляции

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Фигуристка Луна Хендрикс.
Луна Хендрикс.
Фото Reuters
Telegram Дзен

7 декабря, в четверг, начнется Финал Гран-при сезона 2023 / 2024 по фигурному катанию в китайском городе Пекин. Юниоры и взрослые спортсмены будут выступать на территории Государственного дворца спорта.

«СЭ» публикует информацию о расписании соревнований и времени начала состязаний по московскому времени. Финал Гран-при завершится 10 декабря 2023 года показательными выступлениями.

Расписание Финала Гран-при по фигурному катанию 2023 / 2024 в Пекине

7 декабря, четверг

10.45. Короткая программа юниоров

11.50. Короткая программа юниорок

12.55. Короткая программа спортивных пар

14.07. Мужская короткая программа

15.15. Короткая программа юниоров

8 декабря, пятница

10.30. Ритм-танец у юниоров в танцах на льду

11.45. Произвольная программа спортивных пар

13.05. Произвольная программа юниорок

14.55. Женская короткая программа

16.00. Ритм-танец у танцоров на льду

9 декабря, суббота

08.00. Юниоры, танцы на льду (произвольный танец)

09.20. Юниоры, спортивные пары (произвольная программа)

10.45. Юниоры (произвольная программа)

12.50. Танцы на льду (произвольный танец)

14.10. Женская произвольная программа

15.27. Мужская произвольная программа

10 декабря, воскресенье

09.30. Показательные выступления

Стриминговый сервис «Окко Спорт» по подписке в прямом эфире покажет зрителям видеотрансляции прокатов Финала Гран-при сезона 2023 / 2024 по фигурному катанию в Китае. Турнир также будет доступен для просмотра на официальном YouTube-канале ISU.

Фигурное катание: даты и турниры сезона 2023 / 2024 в России

Фигурное катание
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