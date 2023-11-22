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Сегодня, 18:30

Гран-при России по фигурном катанию: состав участников этапа в Москве

Одиночники, пары и танцоры выступят на 6-м этапе Гран-при России в Москве
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Шестой этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в субботу и воскресенье, 25 и 26 ноября. Фигуристы выступят в категории мастеров спорта в четырех дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. «СЭ» представляет список участников заключительного этапа российской серии Гран-при.

6-й этап Гран-при России по&nbsp;фигурном катанию пройдет 25 и&nbsp;26&nbsp;ноября в&nbsp;Москве. Гран-при России по фигурному катанию: расписание соревнований этапа в Москве

Участники 6-го этапа Гран-при России:

  • Женщины: Екатерина Анисимова, Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Виктория Нестерова, Ангелина Палагина, Мария Парамонова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова
  • Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Александр Мельников, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Семен Соловьев, Илья Яблоков.
  • Пары: Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева — Роман Плешков, Виктория Васильева — Роман Запорожец, Алена Косторная — Георгий Куница, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.
  • Танцы на льду: Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов, София Качушкина — Марк Волков, Елизавета Кириллова — Илья Карпов, Варвара Курносенко — Федор Варламов, Александра Прокопец — Александр Васькович, Дарья Савкина — Александр Вахнов, Александра Степанова — Иван Букин, Софья Тютюнина — Матвей Грачев, Полина Усова — Михаил Антонов, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд.

Трансляцию прокатов в полном объеме покажет официальный сайт Первого канала, в телевизионном эфире будут представлены выборочные выступления. Также в прямом эффире следить за Гран-при России по фигурному катанию в Самаре можно на онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Гран-при России по фигурном катанию: даты и место проведения этапа в Москве

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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