Гран-при России по фигурном катанию: состав участников этапа в Москве

Шестой этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в субботу и воскресенье, 25 и 26 ноября. Фигуристы выступят в категории мастеров спорта в четырех дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. «СЭ» представляет список участников заключительного этапа российской серии Гран-при.

Участники 6-го этапа Гран-при России:

Женщины: Екатерина Анисимова, Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Виктория Нестерова, Ангелина Палагина, Мария Парамонова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Александр Мельников, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Семен Соловьев, Илья Яблоков.

Пары: Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева — Роман Плешков, Виктория Васильева — Роман Запорожец, Алена Косторная — Георгий Куница, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

Танцы на льду: Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов, София Качушкина — Марк Волков, Елизавета Кириллова — Илья Карпов, Варвара Курносенко — Федор Варламов, Александра Прокопец — Александр Васькович, Дарья Савкина — Александр Вахнов, Александра Степанова — Иван Букин, Софья Тютюнина — Матвей Грачев, Полина Усова — Михаил Антонов, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд.

Трансляцию прокатов в полном объеме покажет официальный сайт Первого канала, в телевизионном эфире будут представлены выборочные выступления. Также в прямом эффире следить за Гран-при России по фигурному катанию в Самаре можно на онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Гран-при России по фигурном катанию: даты и место проведения этапа в Москве