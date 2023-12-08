Роднина поздравила победителей финала «Гран-при» Хозе и Володина

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась о победе представителей Германии Минервы Фабьенне Хазе и Никиты Володина в финале «Гран-при» в Пекине.

«Победителей поздравляем! Поздравляем, даже если бы Володин не был представителем российской школы», — сказала Роднина «СЭ».

В 2023 году Володин сменил российское спортивное гражданство на немецкое.

В произвольной программе дуэт занял второе место, но по итогам двух программ стал лидером с 206,43 балла.