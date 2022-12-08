Японский фигурист Уно выиграл короткую программу в финале «Гран-при»

Японский фигурист Шома Уно занимает первое место после короткой программы в финале «Гран-при» ISU-2022/23 в Турине.

За свое выступление он получил 99,99 балла. Вторую и третью строчку тоже занимают представители Японии — Сота Ямамото (94,86 балли) и Као Миура (87,07).

Произвольную программу фигуристы представят в субботу, 10 декабря.

Финал «Гран-при» ISU-2022/23

Турин, Италия

Мужчины

Короткая программа

1. Шома Уно (Япония) — 99,99 балла

2. Сота Ямамото (Япония) — 94,86

3. Као Миура (Япония) — 87,07

4. Даниэль Грассль (Италия) — 80,40

5. Илья Малинин (США) — 80,10

6. Шун Сато (Япония) — 76,62