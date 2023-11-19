Сакомото продолжает доминировать, а француз Аймо восхищается Валиевой. Чем запомнится этап «Гран-при» в Финляндии?

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Пока в России взгляды фанатов фигурного катания устремлены в Самару, на мировой арене выходные внимание забирает небольшой город Эспоо — пригород Хельсинки. Там проходит пятый этап серии «Гран-при» от ISU. Так как в России турниры брали недельную паузу расписание состыковались в графике.
Единственное что до сих пор их различает — это график соревнований. По стандартам Международного союза конькобежцев короткие программы катают в пятницу, произвольные оставляют на субботу, а воскресенье — день произвольных. Поэтому если на берегах Волги еще предстоит выявить сильнейших, то в стране Суоми призовые места уже распределены. Больших сюрпризов не случилось, но это не значит, что там было не за чем следить.
Ранее, когда Хельсинки или Эспоо появлялись на карте соревнований ISU, — это был настоящий подарок для российских болельщиков, особенно для жителей Санкт-Петербурга. Пара часов на скоростном поезде или пять-шесть на автобусе — и можно приобщиться. Но с осени прошлого года наземная граница на въезд в Евросоюз из России закрыта. А с недавних пор ходят разговоры и о том, чтобы закрыть обратный путь. Поэтому если даже у вас есть шенгенская виза непреодолимое желание посмотреть на соревнования, то без туристических хитростей (и приличных запасов наличных) до Эспоо Метро Арены не добраться.
А когда те, кто все-таки добрался, видят невзрачный серый каток в довольно тоскливом городке, то понимают откуда берутся мрачные шутки о ментальных проблемах финнов. Вполне возможно об этом думал в Эспоо и Никита Володин. Петербуржец сменил спортивное гражданство в прошлом году, когда отчаялся найти себе достойную партнершу в России и поехал в Германию, где начал выступать с Минервой Фабьен Хазе. Текущий сезон для них первый совместный полноценный и дуэт сразу же начинает с позиции силы, победив в Финляндии.
Если Никита тренируется и живет в Европе вместе с новой партнершей, то вот венгерский дуэт Мария Павлова/Алексей Святченко работает в команде Федора Климова в Сочи. Поэтому для ребят логистика в последние два года по понятным причинам всегда была непростой историей, а сейчас, если наземные границы перекроют окончательно, и вовсе станет напряженной. Тем не менее, дуэту удается, несмотря на все трудности, показывать высокие результаты — в Эспоо они третьи. А вот экс-россиянин Павел Ковалев со своей французской супругой и партнершей Камиллой на этот раз только пятый. Кстати, о ее российской тезке Камиле. Ее неожиданно вспомнил французский одиночник Кевин Аймо, когда его спросили про короткую программу одиночника под «Болеро». И Аймо выдал нетипичный ответ.
«Это прозвучит для кого-то неожиданно сейчас, но у Камилы Валиевой тоже была прекрасная, просто невероятная олимпийская программа под «Болеро», — цитирует Кевина портал sports.ru. Кевин на этапе «Гран-при» стал третьим, а победу разыграли между собой японцы Шун Сато и Као Миура — успех праздновал последний. Еще один выходец из России, выступающий за Германию Никита Старостин — седьмой. Он меньше чем на балл опередил украинца Ивана Шмуратко. Откровенно провальным вышел турнир для «российских» венгров Мария Игнатьева/Даниил Семко в танцах на льду — они на последнем десятом месте, а победу уверенно забрали Мэдисон Чок/Эван Бейтс. У девушек бывших представительниц России или стран СНГ не было, поэтому все взоры на текущей лидера женского одиночного Каори Сакомото. Сакомото без особых проблем вновь победила, и теперь готовится к финалу «Гран-при».
Именно Япония и конкретно Каори — главные бенефициары текущих ограничений в адрес российского фигурного катания. Карьера талантливой, но не самой стабильной спортсменки получила второй, если не третий импульс после отстранения россиян. Теперь у Сакомото есть два «золота» ЧМ, победа на командном чемпионате мира, чемпионате четырех континентов, две медали (личная и командная) на Олимпиаде... Без наград она уходила только с одного турнира высшего класса — финала «Гран-при». И есть ощущение что в этом сезоне в Пекине она должна наконец-то исправить и эту несправедливость. А там кто знает, может в 2026 году Каори оформит вслед за Алиной Загитовой и карьерный Большой шлем. Ведь видимых конкуренток у нее не появилось.
Сакомото, если и проигрывает, то только сама себе. Так случилось год назад в финале «Гран-при», когда японка сенсационно осталась на пятой позиции. Стоит ей не разваливать программу до конца, как победы словно сами к ней приходят. Не нужно даже и думать про элементы ультра-си. Хотя ее соперницы, к их чести, пытаются. Например, соотечественница Каори Рион Сумийоси вновь пробует четверной тулуп. Ранее 20-летняя одиночница уже приземляла чисто этот прыжок на «Гран-при» в Финляндии, подвергнув в шок как зрителей, так, наверное, и саму себя. В этот раз элемент не удался, но Сумийоси здорово справилась с остальной программой и заслуженно стала второй. На третьем — американка Эмбер Гленн, чью карьеру также не раз хоронили. Но она продолжала кататься, словно ожидая какого-то уникального шанса. И вот когда побеждать, если не сейчас?
Женщины
1. Каори Сакамото (Япония) — 205,21
2. Рион Сумийоси (Япония) — 190,21
3. Эмбер Гленн (США) — 185,39
Мужчины
1. Као Миура (Япония) — 274,56
2. Шун Сато (Япония) — 273,34
3. Кевин Аймо (Франция) — 250,03
Пары
1. Минерва Фабьен Хазе / Никита Володин (Германия) — 192,72
2. Сара Конти / Никколо Мачии (Италия) — 188,60
3. Мария Павлова / Алексей Святченко (Венгрия) — 186,19
Танцы
1. Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) — 209,46
2. Лоранс Фурнье-Бодри / Николай Соренсен (Канада) — 206,32
3. Юлия Турккила / Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 195,80