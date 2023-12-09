Триумф Малинина и Володина в Пекине. Финал «Гран-при» вновь напомнил о российской школе фигурного катания

Илья и Никита взяли главные титулы в карьере.

Пока в России обсуждают Кубок Первого канала среди юниоров и чемпионат Москвы, в системе координат ISU проходил ключевой старт первой половины сезона — финал международной серии «Гран-при». И в очередной раз, несмотря на ограничения в адрес российских спортсменов, не без российского следа. В парном катании финал в Пекине и выиграл россиянин — выступающий с Минервой Фабьен-Хазе петербуржец Никита Володин. А у мужчин первый взрослый титул взял американец Илья Малинин, которого также многое связывает с нашей школой фигурного катания.

Володин выиграл финал «Гран-при» с первой попытки

Россиянин выиграл финал «Гран-при» от ISU, несмотря на санкции. Родившийся в Санкт-Петербурге фигурист Никита Володин пока имеет только российский паспорт, хотя и выступает за Германию. В парном катании допускается ситуация, когда один из партнеров иностранец, подобные допущения Международный союз конькобежцев вынужден оставлять, чтобы развивалась конкуренция. А так даже в текущей ситуации Володин может ездить на этапы «Гран-при», чемпионаты Европы и мира... Есть только одно препятствие — Олимпиада. Изначально на такую далекую перспективу дуэт Фабьен-Хазе/Володин и не загадывали. Но теперь, когда они стали одними из лучших в мире, приходится. Никита уже имеет немецкий вид на жительство и планирует получить гражданство по упрощенной программе. Нужно только сдать языковой экзамен, однако пока на немецкий времени у спортсмена не остается.

Все уходит на тренировки, результат которых не может не впечатлять. Пара едва только успела дебютировать на международной арене, а с ходу выигрывает главный турнир первой половины сезона. Прямо сейчас Никита и его партнерша Минерва — сильнейшие на планете, пусть и с поправкой на травмы у японцев и неудачные прокаты канадцев. Свел Володина, так и не пригодившегося в России, с Фабьен-Хазе тренер Дмитрий Савин. Он работает в Сочи, но много ездит по Европе, в том числе давно был знаком и с Минервой. В феврале 2022-го оба остались без партнеров и были на грани завершения спортивной карьеры. На пробы шли как на последний шанс, и каким же было для всех удивлением, что ребята наладили общий язык практически с первых минут. Без сложностей не обошлось — нужно было получать разрешение от ФФККР, но оно того стоило.

Илья Малинин. Фото Reuters

Малинин нашел компромисс между техникой и артистизмом

В России неоднозначно восприняли победу Володина. Кто-то отметил слабую конкуренцию, кто-то похвалил представителя нашей школы за успех. Но так или иначе, победа Никиты заставляет ISU вспомнить о россиянах в фигурном катании. Как и грузинские парники Анастасия Метелкина/Лука Берулава, они выиграли юниорский финал. Русские корни есть у всех трех призеров в юниорских танцах, но главной рекламой пусть даже не российской, а еще советской спортивной школы остается Илья Малинин. Сын русских эмигрантов становится «золотым мальчиком» для США. В Пекине Малинин выиграл первый для себя серьезный международный титул среди взрослых. В прошлом году успехам мешал творческий конфликт Ильи и судей. Пока «король четверных» боролся за свой уникальный аксель в 4,5 оборота, панель арбитров требовала от него больших усилий во второй оценке.

Илья пошел на попятную — и в этом году от квакселя отказался. Но временно, чтобы выйти в финале сразу с двумя прыжками категории «экстра-си». Теперь четверной аксель Малинин прыгает не только в произвольной, но и в короткой программе. Прыжок в короткой даже вызвал замешательство у судей, не сразу определивших, допустим подобный элемент в прокате или нет. Здравая логика восторжествовала, и прыжок засчитали, хотя перевес Ильи от соперников и оставили минимальным. В произвольной он упал с акселя, зато сделал чисто все остальные элементы, включая пять «классических» четверных. Шома Уно и другие соперники дали осечку, и Малинин наконец-то добрался до первого места. Теперь в его планах чемпионат мира, где, вероятно, мы увидим и по три четверных акселя. А дальше только пятерные — если только ISU снова не будет вставлять палки в коньки экспериментатору.

Финал «Гран-при» по фигурному катанию. Пекин, Китай

Мужчины

1. Илья Малинин (США) — 314,66

2. Шома Уно (Япония) — 297,34

3. Юма Кагияма (Япония) — 288,65

Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) — 225,70

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 203,36

3. Хана Йошида (Япония) — 203,16

Пары

1. Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин (Германия) — 206,43

2. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 205,88

3. Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 204,30

Танцы

1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 221,61

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 215,51

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 213,58

Юниоры

1. Рио Наката (Япония) — 227,77

2. Ким Хен Ем (Южная Корея) — 223,61

3. Адам Хагара (Словакия) — 213,26

Юниорки

1. Мао Шимада (Япония) — 206,33

2. Чжи А Син (Южная Корея) — 200,75

3. Рена Уэзоно (Япония) — 196,46

Пары. Юниоры

1. Анастасия Метелкина/Лука Берулава (Грузия) — 202,11

2. Ава Кемп/Йонатан Елизаров (Канада) — 168,83

3. Жасмин Дерошер/Киран Трэшер (Канада) — 156,33

Танцы. Юниоры

1. Лиа Несет/Артем Маркелов (США) — 177,09

2. Элизабет Ткаченко/Алексей Киляков (Израиль) — 168,78

3. Дарья Гримм/Михаил Савицкий (Германия) — 159,41