Малинин перекручивает четверной аксель. Илья уже сейчас готов к пятерным прыжкам?

Уникальный фигурист настроен и дальше творить историю, если ему не будут мешать.

Главным событием последних выходных в фигурном катании, при всем уважении к нашему юниорскому Кубку, стал финал «Гран-при». Вернее, фантастическая победа Ильи Малинина. Американец российского происхождения исполнил четверной аксель как в короткой, так и в произвольной программах. И хоть второй раз упал, заставил задуматься о следующем шаге.

Эксперты давно отмечают, что Малинин порой даже перекручивает «кваксель», что дает ему потенциал уже сейчас исполнять пятерные элементы. Более того, есть мнение что условный пятерной тулуп или сальхов исполнить будет даже проще. Увидим ли мы такой прыжок в реальности и как на это будут реагировать чиновники из ISU?

Теоретически Малинину под силу прыгнуть пятерной хоть сейчас

Безумству храбрых поем мы песню. Только так можно прокомментировать последние успехи Малинина. Он не просто выиграл первый в карьере серьезный титул, но и не стал отказываться от своей тактики — двигать фигурное катание вперед. Ведь судьи однозначно намекали одиночнику, что в четверном акселе при текущей системе правил нет никакого резона. Прыжок стоит едва ли не меньше, чем гораздо более простые и распространенные флип или лутц, несмотря на свою фантастическую сложность. Поэтому хоть Илья и открыл еще в прошлом году «двери в будущее», собственно, спортивных дивидендов это принесло ему немного. Поэтому, когда Малинин зашел на четыре с половиной оборота уже в короткой программе, многие удивились по-хорошему наглой позиции американца. Жаль только, что неудачей обернулся прыжок в произвольной. Возможно, причина в том, что Илья слишком старается — и даже перекручивает элемент.

О проблеме говорил как сам Малинин, так и эксперты, судя по видео с тренировок. Только всем бы такие проблемы — четверной аксель перекручивать! Ведь выходит, что потенциал у Ильи настолько высок, что он способен исполнять пятерные не в каком-то далеком будущем, а уже в самое ближайшее время. В этом уверен, например, Максим Ковтун. «При его возможностях он способен сделать пятерной сальхов и тулуп, так как там идет 4,5 оборота из-за отталкивания вперед, с правильной техникой можно еще чуть?чуть украсть, — сказал многократный чемпион России в интервью порталу matchtv.ru. — Предполагаю, что он уже делает пятерные, но ждет правильного момента для того, чтобы показать, преподнести это правильно».

Информации о том, что Илья на самом деле готовит пятерные, нет. Однако он планирует исполнять четверной аксель в каскаде — и это выглядит как подготовка к чему-то большему.

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Пятерные прыжки уже пробовали Кондратюк и Грассль

Вообще технически ничего невозможного в пятерных элементах нет. Предсказывал их появление еще Алексей Мишин в своей книге «Биомеханика движений фигуриста». Профессор пишет, что скорость разбега, длина прыжка, время и высота полета, угол вылета в двойных и тройных прыжках одного названия примерно одинаковы, так как эти показатели характеризуют поступательный компонент движения тела. Это показал анализ прыжковых элементов у различных фигуристов. А вот увеличение времени полета позволяет перейти к выполнению прыжка с большим числом оборотов: «Для перехода от двойного прыжка к тройному только благодаря увеличению времени полета было бы необходимо увеличить высоту прыжка приблизительно на 50 процентов». Теперь посмотрите на высоту четверного акселя Малинина в финале «Гран-при». Для такого элемента она явно избыточна — добавить еще пол-оборота до приземления по идее не составит большого труда.

Более того, на пятерной прыжок уже замахивались ранее. Чаще всего этот элемент ассоциируется, конечно, с русской королевой квадов Александрой Трусовой. Трусова сделала многое для развития женского одиночного, но пятерные в ее случае так и остались разговорами. А вот ее бывший возлюбленный Марк Кондратюк во время тренировок на Олимпиаде действительно зашел на пятерной сальхов. Попытка завершилась очень болезненным падением, однако видно, что при должном подходе потенциал выехать у Марка был. Пробовал пятерной, причем сразу пятерной лутц, и технический гений из Италии Даниэль Грассль. В 2019-м он удивил таким элементом зрителей на шоу в Болонье. И пусть элемент остался недокрученным и завершился ожидаемым падением, в этом случае стоит похвалить хотя бы за смелость — ведь любые эксперименты такого рода чрезвычайно травмоопасны.

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В ISU смотрят на новую техническую революцию со скепсисом

Борьба за здоровье спортсменов — это ключевая причина, по которой Международный союз конькобежцев (ISU) смотрит на все эти попытки познать пределы человеческих возможностей с определенным скепсисом. Недаром в ISU ограничили по стоимости четверные элементы в парном катании, чтобы остановить неконтролируемый бум развития вида в этом направлении, и, похоже, не спешат поднимать стоимость четверного акселя, несмотря на разумное недовольство Малинина. В случае с пятерными мы пока можем только догадываться, как этот элемент будет оцениваться на соревнованиях. Прямо сейчас его не засчитают как недопустимый. Конечно, если кто-то из фигуристов действительно будет демонстрировать уверенные попытки на тренировках, совет ISU может даже в срочном порядке добавить упоминание пятерных в судейскую систему и прописать их стоимость. Однако будет ли она соразмерна усилиям — большой вопрос.

Консервативное крыло в ISU негативно относится даже к четверным. И если у мужчин они стали в итоге неотъемлемым атрибутом желающих бороться за победу (попытки Джейсона Брауна сломать эту систему результата так и не дали), то женские четверные после изоляции россиян стали большой редкостью. Причем не только на международном уровне, но и у нас в стране. За всю серию российских «Гран-при» квад приземлила только Аделия Петросян, а у нее по новым правилам не будет и права на взрослые соревнования — ведь возрастной ценз поднимается до 17 лет. Учитывая, что большинство наших чемпионок к этому возрасту уже заканчивают карьеру (либо она идет к явному спаду), без тотального пересмотра системы подготовки не обойтись.