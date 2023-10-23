Тутбердизе едва не вывела фигуриста из Грузии на пьедестал «Гран-при». Ради него она полетела в США

Звездный российский специалист предпочла Даллас Омску.

Для фигурного катания в России главным событием выходных стал этап альтернативной серии «Гран-при» в Омске. В женском одиночном победила второй раз подряд девушка из команды «Хрустального» Аделия Петросян. И что любопытно — вновь без тренера Этери Тутберидзе за бортиком. Звездный специалист в это время находилась в небольшом городке Аллен — это пригород Далласа. Именно там стартовала серия «Гран-при» от ISU. В Америку она полетела ради своего грузинского ученика Ники Егадзе. Последний удивил своим успешным выступлением, хотя фокус внимания с главного вопроса не снял. Неужели Этери Георгиевне наскучили внутренние старты?

Победа Малинина

Этап «Гран-при» в Омске, несмотря на уверенную по результату победу, выдался для Аделии Петросян мягко скажем непростым. Проблемы со здоровьем, которые едва не привели к снятию с произвольной, грубые ошибки, обвинения в нарушении регламента судьями, которые хоть напрямую фигуристку и не касались, совсем обойти вниманием Петросян не могли... И со всем этим Аделия вынуждена была справляться... Нет, конечно не одна, с ней были Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, хореограф и тренер по технике из штаба «Хрустального». Но не было Этери Тутберидзе. «С Этери Георгиевной во время этапа не контактировала, — призналась Петросян после выступления. — Она общалась с Сергеем Викторовичем (Дудаковым), со мной потом поговорят, наверное». И хотя Аделия перевела все в итоге в шутку и сказала, что вообще не обращает внимания на то, кто за бортиком очевидно, что ситуация ее задела.

На текущий момент Петросян если и вовсе не лидер группы, а вместе с ней и страны, то как минимум претендует на этот статус. На ее счету успех прошлого сезона в финале «Гран-при», две победы в этом. При том что главные конкурентки — Софья Акатьева и Камила Валиева — могут вообще не появится на льду из-за травмы в первом случае и судебных слушаний во втором. Однако для Тутберидзе выступление фаворитки своей команды не стало поводом поддержать девушку лично. Она предпочла холодному Омску жаркий Техас и поехала на арену в Далласе на этап «Гран-при» США. На текущий момент, если не считать дочь Этери Диану Дэвис (которую тренирует другой специалист), из иностранцев у нее остался только грузин Ника Егадзе. Еще один грузин Морис Квителашвили завершил карьеру, а итальянец Даниэль Грассль на грани того, чтобы повесить коньки на гвоздь из-за допинговых разбирательств.

Егадзе допустил обидные ошибки

Егадзе в отличие от Грассля и даже Квиталашвили в мировой топ не входит. Понятно, что парни, особенно из экзотичных для фигурного катания стран раскрываются поздно. На Ника к 21 году мог похвастаться разве что бронзой Европейского юношеского олимпийского фестиваля, да пьедесталами на турнирах третьего порядка вроде Кубка Санта-Клауса. На прошедшем чемпионате мира он был только 29-м и это многое говорит о перспективах одиночника. Тем не менее Этери в него верила, а доверие Тутберидзе часто творит чудеса. И иначе как чудом назвать неожиданное преображение Егадзе на старте этого сезона описать тяжело. Ника взял две «серебряных» медали на важных предсезонных челленджерах, а в это воскресенье едва не попал на пьедестал уже на «Гран-при». Ему не хватило всего 10 баллов до «бронзы» — цена одного сорванного элемента.

У Ники пусть и не фантастический, но вполне рабочий набор прыжков. В произвольной он делает как правило три четверных прыжка. И пусть речь о базовых тулупе и сальхове, при чистом исполнении они дают неплохую сумму баллов. Чисто приземлить все три как раз и не вышло — Егадзе сдвоил сольный четверной сальхов. Помимо этого, баллы Ника потерял на вращениях, каскаде с тройным акселем, сольным тройным лутцем (который по ошибке стал двойным). Егадзе даже умудрился получить балл штрафа за перебор по времени проката. Откатай он идеально — можно было бы помечтать даже о серебре, при том, что на втором месте был не кто-либо, а один из сильнейших одиночников мира Кевин Аймо. Выиграл турнир ожидаемо Илья Малинин. Объективно говоря у него тут и не было конкуренции — парень сражается в своей лиге.

Ника Егадзе. Фото USA Today Sports

Редкий старт, где парное катание обошлось без выходцев из России и СНГ

Покуситься на лавры Малинина с его 310 баллами (и это еще без четверного акселя — Илья вновь ограничивается тройным пеняя на желание судей увидеть с его стороны работу над второй оценкой) Ника в ближайшее время едва ли сможет. А вот задаться целью пробиться в число призеров чемпионата Европы в январе следующего года будет вполне решаемой целью. Как в целом и побороться за выход в финал «Гран-при». Четвертое место с первого этапа — не лучший, но вполне рабочий багаж и при удачных обстоятельствах хватить может на втором этапе даже «бронзы». Теоретические шансы будут и для азербайджанца Владимира Литвинцева с пятой позиции. А вот бывшая россиянка Екатерина Куракова шансов на финал «Гран-при» точно лишилась. Очередная неудача для девушки, которая уже несколько лет представляет Польшу — из затянувшегося кризиса Куракова выбраться никак не может.

В то же время другая экс-россиянка Евгения Лопарева неожиданно берет «бронзу» в плотном танцевальном турнире. Ее дуэт с Жоффре Бриссо переживал разные времена, но есть ощущение что именно сейчас до выступающих за Францию ребят дойдет пресловутая медальная «очередь». Что удивительно — ни одного хотя бы косвенно связанного с Россией спортсмена не было в парном катании, хотя пригласи в Аллен пусть даже Алену Косторную с Георгием Куницей ребята спокойно бы выиграли — уровень совсем не тот. Тем не менее мы видим, что несмотря на все ограничения российское «представительство» на международных стартах в любом случае значительно. Настолько, что для Тутберидзе даже в текущих обстоятельствах «Гран-при» в США стоит в системе ценностей соревнований в Омске. Можно предположить, что Этери Георгиевна просто устала от рутины внутренних стартов. Впрочем, точно сказать об этом можно будет только ближе к концу сезона.

Фигурное катание. Гран-при. Skate America

Женщины

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 221,28

2. Изабо Левито (США) — 208,15

3. Нина Петрыкина (Эстония) — 194,55

Мужчины

1. Илья Малинин (США) — 310,47

2. Кевин Аймо (Франция) — 279,09

3. Шун Сато (Япония) — 247,50

4. Ника Эгадзе (Грузия) — 237,45

5. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 237,44

Пары

1. Анника Хокке / Роберт Кункель (Германия) — 184,23

2. Лиа Перейра / Трент Мишо (Канада) — 182,59

3. Челси Лю / Балаж Надь (США) — 177,66

Танцы

1. Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) — 212,96

2. Марджори Лажуа / Захари Лага (Канада) — 196,99

3. Евгения Лопарева / Жоффре Бриссо (Франция) — 193,47

Женщины. Итоговое положение

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 221,28

2. Изабо Левито (США) — 208,15

3. Нина Петрыкина (Эстония) — 194,55

4. Хана Йошида (Япония) — 190,98

5. Эмбер Гленн (США) — 189,63

Пары. Итоговое положение

1. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 184,23

2. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 182,59

3. Челси Лю — Балаж Надь (США) — 177,66

4. Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США) — 157,08

5. Изабелль Мартинс — Райан Бидард (США) — 154,66

Танцы на льду. Итоговое положение

1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 212,96

2. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада) — 196,99

3. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 193,47

4. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 185,07

5. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 184,84