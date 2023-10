Темнокожая фигуристка выбрала программу против расизма и за BLM. Но что-то пошло не так

Второй этап Гран-при ISU в Канаде принес программы интереснее российских — но хуже результаты.

Гран-при Канады. Короткая программа



Мужчины

1. Ямамото (Япония) — 89,56

2. Чха Джунхвaн (Южная Корея) — 86,18

3. Томоно (Япония) — 81,63.



Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) — 75,13

2. Чэ Ен Ким (Южная Корея) — 70,31

3. Рино Мацуике (Япония) — 66,29



Пары

1. Деанна Стеллато-Дудек / Максим Дешам (Канада) — 72,25

2. Лукреция Беккари / Маттео Гуаризе (Италия) — 65,83

3. Анастасия Голубева / Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 62,80



Танцы

1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 87,55

2. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 83,51

3. Эллисон Рид/Саулюс Амбрелявичус (Литва) — 75,60

Пока весь мир не спит и готовится смотреть третий этап Гран-при России «Красноярье», в Ванкувере энтузиасты из ISU предпринимают бездумные и бесплодные попытки переключить внимание мировой общественности на покатушки в рамках международного Гран-при Канады, второго этапа мировой серии. Ну раз пытаются — давайте переключим, что нам, жалко помочь нуждающимся, что ли? Тем более что с точки зрения программ и задумок исушные шельмы знают чем завлечь.

Программа памяти Флойда

Например, сходу в женских соревнованиях на лед вышла 29-летняя мощная и колоритная французская одиночница Маэ-Беренис Мейте. Иногда в России задаешься вопросом — зачем люди в 20 катаются, а тут человек выходит после всех травм и страданий и кайфует. Здорово же.

В этом сезоне Мейте кайфует в короткой программе под Майкла Джексона и его They Don't Care About Us. Наверняка подсмотрела у нашей Аделии Петросян и сплагиатила. Так подумалось при объявлении композиции — а оказалось, Мейте обмозговала и добавила перед песней Джексона интересные фишечки. Например, фразу про мечту о мире, равном для всех, а затем новостные сюжеты об убийстве Джорджа Флойда — если помните, в 2020 году из-за действий полиции начались массовые протесты, переформатировавшие американское общество. Хотя личность Флойда более чем спорная, но и людей убивать как-то нехорошо. С этим посылом, говорила француженка-ветеранка, она и выходит — чтоб никаких войн, и люди жили в братстве. Эгалите, фратерните. Пока, судя по новостям, от этого мы только дальше.

Поэтому символично, что откатать достойно программу на такую тему Мейте не смогла и впечатление смазала. У нее классные заводные дорожки, танцевальный стиль, но ни один прыжок не получился. Двойной аксель с тяжелым приземлением, падение на тройном риттбергере и лишь двойной лутц без каскада. Искусство в большом долгу. Последнее 12-е место и 41,65 балла — Трусова иногда набирала такие баллы парой элементов.

Выиграла же короткую программу ожидаемо японка Каори Сакамото, которая выбрала композицию, которая совсем не отвечает ее стилю — лиричную, не взрывную. Это не помешало лидеру мирового фигурного катания на опыте спасти каскад после неудачного флипа. В любом случае такой контент хуже, чем люди исполняли на последнем этапе Гран-при в России (четверные, тройной аксель). Но и не каждый у нас так сможет презентовать программу и подчеркивать ее сильные стороны.

Русское нашествие в парах

В танцах, с одной стороны, выбор музыки на тему 1980-х показался более проработанным, чем в России. Не прямолинейное диско, а Guns N' Roses, эпатажные наряды. Китайцы взяли погибшего австрийского неформала Falco.

Выиграли, разумеется, местные Пайпер Гиллес и Поль Пуарье в обтягивающих зеленых леггинсах, правда, вряд ли им помог кто-то, кроме судей. Трибуны на этапе в олимпийской столице выглядели пустовато. Опубликуй фотографию ванкуверских трибун руководитель одного российского спортивного сайта — точно был бы прав. Но он выбрал потроллить Омск, где как раз было 20 тысяч зрителей.

Второе место заняли роскошные британцы Фир/Гибсон, при прокатах которых только одна мысль: «Почему это не я с ней танцую?» Потом вспоминаешь, что не умеешь. Зато ты на «Красноярье», а ее в Ванкувер сослали.

В парах бросилось в глаза обилие русских — сразу три пары из Венгрии, Нидерландов и Австралии немного «наши». Авось кому-то медаль и перепадет. Правда, лидерство после короткой программы захватили Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, представляющие Канады. Партнерше, напомню, летом исполнилось 40, и она старше своего напарника на 9 лет. Ну в мужских соревнованиях ока полное доминирование азиатов. Они проходили по московскому времени уже ближе к утру, так что ни один нормальный человек не дождется. Часовые пояса — наверняка тот же заговор ISU против российских соревнований.