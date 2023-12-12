Иностранки нашим фигуристкам больше не проигрывают. Но в целом Россия идет вровень с миром

Сегодня, 20:30
Российские фигуристы здорово держатся в изоляции — в некоторых видах есть проседание, но никак нельзя сказать, что спорт загибается. Более того — многие одиночники и одиночницы, а также молодые пары пользуются шансом и стараются прыгнуть в социальный лифт и выйти на верхних этажах сборной. Этот сезон открыл Владислава Дикиджи с его четверным лутцем и танцевальностью, интеллектуала Матвея Ветлугина, дал второй шанс в карьере Анне Фроловой и Ксении Синицыной, открыл целый пул новых пар, бьющихся за виртуальное третье место в сборной.
«СЭ» изучил, где в этом сезоне сильнее фигурное катание — у нас или у них.
Очевидно, что расстояние между нашими фигуристками и зарубежными за прошедший календарный год сильно сократилось. И теперь американские и японские одиночницы могут говорить с нами на равных. Они тоже делают тройной аксель и четверные — едва ли не чаще, чем россиянки.
По баллам россиянки все равно выше. Если Каори Сакамото выиграла финал «Гран-при» с результатом 225,70, то у нас результат выше на этапах показывали три фигуристки — Аделия Петросян (236,31), Софья Муравьева (228,81) и Камила Валиева (226,22). Расстояние символическое, но если раньше мы могли всегда парировать: «Зато наши прыгают то, чего не делаете вы!» — теперь такого аргумента больше не существует.
Баллы, как известно, штука необъективная, поэтому давайте сравнивать контент. По нему однозначного преимущества у сборной России уже нет. Более того, можно говорить, что оно постепенно переходит к нашим соперницам за рубежом, с которыми, надеемся, скоро предстоит встретиться.
Все попытки ультра-си на этапах «Гран-при ISU»:
У наших девушек попыток больше, но удавались прыжки на взрослом уровне только Аделии Петросян.
Статистика ультра-си у российских девушек:
То есть россиянки пробуют сложнейшие прыжки гораздо чаще, но процент реализации их много ниже. Причем докручены только около половины таких прыжков.
Мужское одиночное катание в мире сейчас считается эталоном конкуренции. В финале «Гран-при» Илья Малинин прыгнул четверной аксель — но финал мы не учитываем, так как наш аналог финала состоится на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске в феврале. Вряд ли до него кто-то доедет с четверным акселем — пока в подобных амбициях никто замечен не был. Но по ходу шести этапов «Гран-при» уровень российского мужского катания также сильно вырос. Так кто же сильнее?
По баллам кажется, будто иностранцы — там же Малинин, Уно, Сяо Хим Фа! Но не все так однозначно. Если взять топ-10 российских фигуристов по лучшему результату в сезоне, первым будет Гуменник (300,66), десятым — Алиев (260,07). В мире — Адам Хяо Сим Фа (306,78), десятый — Сота Ямамото (258,42). Вполне идентично. Правда, на международном «Гран-при» лучше себя чувствует второй эшелон, который в России все же представлен региональными фигуристами без опыта чемпионатов Европы и мира.
Но баллы, как мы уже сказали, в принципе вещь субъективная. Поэтому давайте сравнивать четверные. Немного удивительно, но и здесь россиянам космическому мужскому одиночному за рубежом есть что ответить.
Считаем процент и общее количество разных четверных на шести этапах «Гран-при ISU» и России. Прыжки идут по старшинству — тулуп и сальхов (считаются младшими), риттбергер, флип и лутц (считаются старшими). Четверной аксель на этапах «Гран-при» никто не прыгал — Малинин его исполнил уже в финале.
У иностранцев преимущество в тулупах и старших квадах, но россияне сделали гигантский рывок в риттбергерах и пробуют их гораздо чаще (во многом благодаря группе Алексея Мишина) и с запасом лидируют и по проценту, и по количеству попыток сальховов. Да и в остальных прыжках отставание не критичное.
В финале «Гран-при», если грубо подставлять лучшие результаты наших в таблицу, Гуменник со своей «трехсоткой» взял бы серебро, а Семененко, Дикиджи (!) и Савосин (!!) боролись бы за медаль в районе 290 баллов.
Здесь сложнее сравнивать элементы, так как они гораздо разнообразнее и многое зависит от так называемых уровней, выставляемых судьями. Но и по технике, и по баллам преимущество россиян в парах все еще неоспоримо. Любопытна другая тенденция — на фоне неуверенных выступлений двух пар-лидеров Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов к ним подтянулись на расстояние 10 баллов сразу несколько дуэтов без медалей крупных международных турниров. Однако в финале «Гран-при», опять же если подставлять россиян в таблицу, выиграли бы шесть первых русских пар (у Артемьевой/Брюханова лучший результат 212 баллов, у победителей финала «Гран-при» Хазе/Володина 206). Участников финала как раз было шесть.
О'кей, даже если сделать скидку на лояльность наших судей, то весь пьедестал с высокой вероятностью был бы российским — Хабибуллина/Княжук набирали в этом сезоне за 221.
Полностью противоположным образом выглядит ситуация в танцах. Пожалуй, за счет имени могли попасть в международный финал Степанова/Букин, но там после годичного отсутствия им было бы тяжко рассчитывать на медаль. Однако они по крайней мере могли бы бороться. Субъективно кажется, что больше россиян в финал бы не пустили — и чтобы разбавить представительство (а вид самый субъективный, настолько, что у него свой технический комитет в ISU, отдельный от трех остальных видов), и потому что программы за рубежом визуально богаче и нестандартнее.
В общем, сейчас ситуация зависла в шатком равновесии — ни одна из сторон не может сказать, что имеет явное преимущество. Россия точно не гегемон в фигурном катании, даже в женском одиночном. Но и иностранцы не могут сказать, что россияне на международной арене были бы незаметны. Теперь для нас главное в этой точке бифуркации выправить баланс в нашу пользу, а не отпустить их за время изоляции еще дальше.