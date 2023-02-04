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Ледниковый период

Сегодня, 23:28

Евгения Медведева и Федор Федотов выступили с заключительным номером на шоу «Ледниковый период»

Иван Шитик
Корреспондент
Федор Федотов и Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и актер театра и кино Федор Федотов выступили со своим номером на шоу Первого канала «Ледниковый период».

Пара выступала под вальс Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» режиссера Эмиля Лотяну.

Первый канал планировал в субботу, 14 января, показать финальный выпуск шоу «Ледниковый период. Снова вместе», но трагическое известие о смерти Инны Чуриковой повлияло на телевизионную сетку.

Первое место досталось Елизавете Арзамасовой и Никите Кацалапову. Второе место заняли Евгения Медведева и Федор Федотов.

Евгения Медведева
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