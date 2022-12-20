15-летняя фигуристка Алина Горбачева рассказала о своей цели на сезон.

— В прошлом сезоне Александра Трусова вошла в историю, выполнив пять четверных прыжков. Ставите ли вы перед собой какую-то схожую цель?

— Если честно, у меня нет цели превзойти Александру Трусову по количеству прыжков. Вообще тут даже дело не в количестве. Я просто хочу прыгнуть все четверные прыжки, научиться исполнять их стабильно. Это главная цель. Но вообще просто прыгать четверные недостаточно. Сейчас в фигурном катании важно уметь все: и прыгать, и красиво кататься. Только так можно добиться высоких результатов, — цитирует Горбачеву Metaratings.ru.

Спортсменка стала бронзовой призеркой этапа «Гран-при России» в Перми. Победу одержала Елизавета Туктамышева (239,94). Второе место заняла Софья Муравьева (239,15).