Авербух: «Косторная очень талантлива и артистична, я буду очень рад поработать с ней»

Продюсер ледовых шоу и хореограф Илья Авербух рассказал, что ему хотелось бы поработать с фигуристкой Аленой Косторной, пригласив ее в качестве участницы в шоу «Ледниковый период».

«Я думаю, что она очень талантлива и артистична, я буду очень рад поработать с ней. У меня есть идея сезона, где будут только наши девочки-одиночницы в парах с известными актерами и спортсменами. Мне кажется, такой сезон будет очень ярким», — приводит слова Авербуха Sport24.

Косторная является чемпионкой Европы, победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.