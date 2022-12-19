Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:25

Авербух: «Косторная очень талантлива и артистична, я буду очень рад поработать с ней»

Авербух рассказал, что ему хотелось бы поработать с Аленой Косторной
Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Продюсер ледовых шоу и хореограф Илья Авербух рассказал, что ему хотелось бы поработать с фигуристкой Аленой Косторной, пригласив ее в качестве участницы в шоу «Ледниковый период».

«Я думаю, что она очень талантлива и артистична, я буду очень рад поработать с ней. У меня есть идея сезона, где будут только наши девочки-одиночницы в парах с известными актерами и спортсменами. Мне кажется, такой сезон будет очень ярким», — приводит слова Авербуха Sport24.

Косторная является чемпионкой Европы, победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Алена Косторная
Илья Авербух
0
Читайте также
«Давай, давай: они уже мертвые, не бегут!» Гениальный пас Марадоны в финале ЧМ-1986. Настал черед Месси?
Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!
Военный обозреватель рассказал о характеристиках комплекса «Ирония»
Крупнейший в странах Балтии завод удобрений остановил работу из-за цены на газ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ягудин: «Сравнение с Месси? Что мне теперь, описаться от счастья?»