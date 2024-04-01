Петросян: «Я объективна и реалистична, поэтому в журналистику не мечу»

Петросян не планирует пробовать себя в журналистике, как другие фигуристки

Чемпионка России Аделия Петросян отметила, что не планирует пробовать себя в сфере журналистики, как другие фигуристки.

«Я объективна и реалистична, поэтому, пожалуй, в журналистику не мечу. Для журналистики все-таки нужна превосходная дикция. А это у меня не всегда бывает. Лучше пойду в ту сферу, которая будет мне ближе по характеру и в эмоциональном плане», — приводит слова Петросян Sport24.

16-летняя фигуристка — чемпионка России (2024), двукратная победительница финала «Гран-при России» (2023, 2024), обладательница двух медалей юниорской серии «Гран-при» и серебряный призер чемпионата России по прыжкам (2024). Петросян тренируется в группе Этери Тутберидзе.