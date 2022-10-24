Агент Ари Закарян сравнил фигуриста Малинина с Плющенко и Ханю

Агент Ари Закарян, представляющий интересы Ильи Малинина, сравнил американского фигуриста с Евгением Плющенко и Юдзуру Ханю.

«Каждый человек талантлив в своем роде. Плющенко и другие внесли колоссальную лепту в фигурное катание, поэтому нельзя сказать, что Малинин — самый талантливый. Когда появился Женя, все понимали, что это суперспортсмен. Я помню, как в 1997 году, кажется, в Милане на показательных выступлениях он прыгнул 7 тройных акселей и 4 четверных, — цитирует Metaratings Закаряна. — И вот Ханю. Он тоже талантливейший человек, словно с другой планеты. Не знаю, когда еще в мире родится второй Ханю. Так что нельзя сказать, что Илья талантливее этих парней. За их плечами медали Олимпиад и чемпионатов мира, а мы только в начале своего пути».

Малинин стал первым фигуристом в истории, которому удалось чисто исполнить четверной аксель на официальных соревнованиях. Он выполнил элемент в произвольной программе на турнире US International Classic.

Илья родился в 2004 году в США, он сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали во время спортивной карьеры под флагом Узбекистана.