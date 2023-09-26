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Фигурное катание

Сегодня, 10:42

Акатьева и Петросян откроют второй сезон «Битвы школ» по фигурному катанию в Москве

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российские фигуристки, ученицы Этери Тутберидзе Софья Акатьева и Аделия Петросян станут хедлайнерами первого этапа Кубка московского спорта среди команд, который пройдет 30 сентября на малой арене спортивного комплекса ЦСКА.

«Битва школ» — командные юношеские соревнования среди спортсменов от 6 до 12 лет и их академий. В первом сезоне Кубка Московского спорта приняли участие 100 школ фигурного катания, победителем среди спортивных разрядов стала команда школы ЦСКА, среди частных школ в юношеских разрядах — команда академии «Ангелы Плющенко», среди государственных школ в юношеских разрядах — школа «Хрустальный».

В рамках первого этапа сезона-2023/24 на лед выйдут коллективы школ «Столица», «Волосожар», «Брайс», «ОЛИМП», «Динамовец», «Формула успеха» и «Лига фигурного катания». Состязания пройдут среди команд I и II юношеского разряда, а также I и II спортивного разряда в одиночном катании по произвольной программе среди мальчиков и девочек. Турнир будет разделен на шесть этапов и суперфинал, который планируется провести весной 2024 года. В финал попадут пять команд — победителей этапов, которые будут соревноваться в спортивных разрядах. По юношеским разрядам в финале выступят шесть команд: три из них — победительницы представителей государственных школ и три — победительницы среди коммерческих клубов. Кроме того, в нем примут участие победители личного зачета, чьи школы не попадут в финал.

Фигурное катание
Аделия Петросян
Софья Акатьева
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