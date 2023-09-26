В ВАДА заявили, что ждут справедливого решения по делу Валиевой

Допинг
Сегодня, 11:26
Представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джеймс Фицджеральд ожидает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет справедливое решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Мы хотим справедливого исхода дела, основанного на фактах», — приводит слова Фицджеральда ТАСС со ссылкой на Reuters.
Слушания по делу 17-летней Валиевой состоятся 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Россиянка даст показания в режиме видеоконференцсвязи.